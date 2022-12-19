高虹安公布新竹市府小內閣　高檢署檢察官蔡麗清接副市長

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蔡麗清表示，經過一番深思，她也希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務。她過去的工作，長年都是專注在檢察官體系中，「然而我們的工作就像是工程師『debug』一樣，嘗試找出不合理的地方，未來我也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。」
蔡麗清指出，由於高虹安的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮。最後就答應了高虹安的邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。
高虹安今日公布市府小內閣，還包括秘書長張治祥；嚴翊琦任民政處長，他曾任2009年至2014年新竹市政府市長室機要秘書、立法委員呂學樟辦公室秘書；何憲棋任地政處長，他曾任台北縣政府地政局課員及視導、台中縣政府地政局科長、內政部地政司視察、台中市政府地政局科長、台中市政府地政局專門委員；教育處長童鳳嬌，她曾任國高中（英文、國文）老師、新竹縣府教育局學管科輔導員、竹縣精華國中校長、竹縣新豐國中校長、竹縣中正國中校長、國立清華大學教育系兼任助理教授。