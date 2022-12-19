麻衣打離婚官司！30億身家王泉仁提贍養費 意外曝光年薪
日本女星佐藤麻衣2014年閃婚台塑集團長孫王泉仁，被認為嫁入豪門後能悠閒當貴婦，誰知一入豪門深似海，婚前被要求簽署許多條約，凡事得親力親為，沒有傭人、保姆協助，3年後還傳出婚變，夫妻形同陌路。王泉仁去年再爆緋聞想娶空姐進門，她首度吐露心聲，在推特發文「我們沒有離婚」，讓外界相當驚訝，近日雙方離婚官司開打，王泉仁的年薪也意外曝光。
娛樂中心/綜合報導
麻衣婚後淡出演藝圈，專心照顧家庭，和王泉仁一起住在東京，但自婚變後他鮮少和老婆碰面，最後一次見面則是2020年農曆年間和親友一起吃團圓飯。後來疫情阻隔，麻衣沒辦法帶家人返台見親友，只能各過各的生活。根據《壹蘋新聞網》報導，麻衣有意恢復單身，找工作賺錢養家，因此和王泉仁打跨國離婚官司，上個月已經開庭，過程對外公開，並開放旁聽。
據報導指出，擁有30億元台幣身家的王泉仁，主張自己僅是一般上班族，年薪約為1989萬日幣（約450萬台幣），每個月只願給麻衣26萬日幣（近6萬台幣）的贍養費，收入與外界評估的身家數字有一大段的差距，不過她希望能儘快恢復單身，讓這段有名無實的婚姻畫下句點。
麻衣最近在IG上透露，疫情解封之後，朋友來日本探望她，送了枇杷潤喉糖當伴手禮，一吃到就會回憶起在台灣工作時，身體凍僵會吃喉糖，再呼朋引伴去吃火鍋，與台灣朋友敘舊相當滿足，麻衣說「我會慢慢po，請多多支持」，被粉絲認為是預告即將復出，詢問她會來台灣嗎？不過，麻衣尚未正式回覆。