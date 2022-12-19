林明溱之子辭南投黨部主委　拚立委補選徵召

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九合一大選國民黨大勝、昨天嘉義市長黃敏惠高票連任，完成最後一塊拼圖，黨內士氣更加高昂。林儒彬今（19日）上午透過縣黨部發出新聞稿，以「完成階段性任務」的理由辭去縣黨部主委職務。他表示當時因兼任縣黨部主委的議長何勝豐有意參選縣長，黨內民調前辭職，2021年8月1日由他接下主委一職，一年多來和黨部同仁一起完成縣長民調初選，也經歷黨主席選舉、縣黨部房地被拍賣等過程。
林儒彬說，最關鍵的年底九合一大選一役，面對民進黨沒有在地耕耘、都是用空降方式參選，各候選人及競選團隊幹部付出辛勞，不僅贏得縣長選舉，南投縣13個鄉鎮拿下7個鄉鎮長，不僅席次過半，也是10幾年來成績最好的一次。
對於接下來的立委補選，林儒彬重申，自己從九合一大選結果揭曉後，就強調國民黨必須團結不能分裂，每個人都有被徵召的可能性，所以「團結才是獲勝的契機」。
民進黨方面，嘉義市長選舉大敗、台北市立委補選亦不被看好，更令基層焦慮。選後集集鎮長陳紀衡率先表態參選，南投市長參選人落敗的賴燕雪、前議員林永鴻、前縣黨部執行長曾琮愷也跟進；參選縣長落敗的蔡培慧被看好但未點頭。縣黨部已將5人名單提交中央黨部評估，但是碰上民進黨改選黨主席，恐怕得等新主席出爐後，才能拍板定案。
藍綠還在慢吞吞，曾以民進黨籍當選名間鄉長的陳聰鑑，日前宣布以無黨身份參選，他表示有感於近來台北市立委補選，雙方互打黑道、網軍側翼，政黨惡鬥根本無法好好說話、理性論述政策，因此投入選戰，讓南投立委補選能有良性競爭、在政策上多方探討。