決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

梅西「紅繩綁左腳踝4年」終奪冠！暖心故事曝　球迷感動

▲阿根廷小將費南德茲（Enzo Fernandez）貼出休息室與梅西的合照。（圖／IG@enzojfernandez）
▲阿根廷小將費南德茲（Enzo Fernandez）貼出休息室與梅西的合照。（圖／[email protected]

編輯中心/綜合報導

2022卡達足球世界盃，傳奇球星梅西（Lionel Messi）上演世界盃「最後一舞」，更成功圓夢替阿根廷奪得睽違36年的大力神杯。賽後有球迷發現，阿根廷小將費南德茲（Enzo Fernandez）貼出休息室與梅西的合照中，後者左腳踝有著一條紅繩，才驚覺背後有一段暖心且動人的故事。

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阿根廷21歲中場小將費南德茲（Enzo Fernandez）奪得最佳年青球員獎項，賽後在休息室開心捧起大力神杯，與隊上老大哥以及偶像梅西合照，兩人相擁相開懷歡慶這場得來不易得勝利。

▲梅西賽後在休息室，照片被球迷發現左腳踝綁著一條紅繩，而這條紅繩有一段暖心且動人的故事。（圖／IG@enzojfernandez）
▲梅西賽後在休息室，照片被球迷發現左腳踝綁著一條紅繩，而這條紅繩有一段暖心且動人的故事。（圖／[email protected]
然而隨即有眼力好的球迷發現，梅西脫下釘鞋、襪子後，左腳踝竟綁著一條明顯的亮色紅繩。開始好奇其中究竟有何涵義。

▲梅西2018年就繫上這條由阿根廷知名體育記者潘托洛托（Rama Pantorotto）的媽媽送上的幸運紅線。（圖／翻攝推特＠Rama Pantorotto）
▲梅西2018年就繫上這條由阿根廷知名體育記者潘托洛托（Rama Pantorotto）的媽媽送上的幸運紅線。（圖／翻攝推特＠Rama Pantorotto）
事實上這條紅繩，是阿根廷知名體育記者潘托洛托（Rama Pantorotto）的媽媽，2018年送給梅西的禮物，當時梅西參加世界賽，因為操刀的12碼罰球遭冰島門將擋下，一時成為眾矢之的。而潘托洛托售母親之託，希望將親手做的紅繩幸運符送給梅西，讓他能改運，梅西欣然收下並繫上，最終阿根廷該屆驚險晉級淘汰賽，但最終止步16強。

沒想到時隔四年，梅西在本屆世界盃仍然繫上這條紅線出賽，甚至還分送幸運紅繩給其他隊友，決賽中包含門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、邊鋒迪巴拉(Paulo Dybala）、馬天尼斯（Lautaro Martínez）等人身上都有佩戴，或許就是這份球迷的愛，讓阿根廷成功奪得大力金杯。（編輯：潘毅）


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