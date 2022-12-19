批民進黨未反省 王鴻薇喊話吳怡農：敢要求蘇貞昌下台？
嘉義市長重行選舉昨落幕，國民黨候選人黃敏惠奪下5萬9874票成功連任；除為藍營再奪一席縣市首長，又再度引爆民進黨內部檢討、改革聲浪。不過，台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（19）日表示，民進黨仍未真正反省，最明顯例子就是行政院長蘇貞昌還沒下台。她也向民進黨立委補選候選人吳怡農喊話，是否敢表態要求蘇貞昌下台？
記者翁子竣／台北報導
針對黃敏惠順利連任，王鴻薇今表達祝福之意並指出，11月26日九合一選舉到昨天嘉義市長選舉結果，包含民進黨內部都掀起檢討、改革聲音，也認為這樣的氣氛，恐怕會延續到明年1月8日的立委補選。她直言民進黨並未改革反省，最明顯例子就是蘇貞昌到現在，還仍在行政院長的位子上。
王鴻薇質疑，請問民進黨改革了什麼？真的要改革嗎？若進入立法院，她一定會繼續強力監督，並要求蘇貞昌下台。王鴻薇也反問吳怡農，立委有監督責任，若吳怡農連蘇貞昌都不敢監督，「你都不認為他應該要下台，請問吳怡農你對於現在民進黨所謂要改革、檢討作何感想？」
談到吳怡農近來強化陸戰，「爬樓梯」家戶拜訪催票。王鴻薇表示，她明天出關後也會繼續拜訪，陸戰仍然很重要，但也會兼顧空戰。話鋒一轉，王鴻薇也批吳怡農迴避辯論，很多公共政策應經過討論與協調，公共政策討論也是一個政治人物基本條件，而不是人家提出質疑，就批抹黑或沒有政見，她絕對不會這樣子，
此外，針對準台北市議員林珍羽提到，許多民眾黨支持者挺吳怡農，該如何爭取第三勢力與中間選民的票？王鴻薇說，立委是單一席次，應爭取最多最大公約數支持，對於支持民眾黨選民及中間選民，她都會努力用政見與訴求爭取支持。