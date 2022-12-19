阿根廷奪冠！世足進PK賽穩贏 網點名「1人」封神：太扯
4年一度的世界盃足球賽完美落幕，決賽可說是毫無冷場，最後甚至進入PK大戰，冠軍最終由阿根廷隊拿下，令球迷看得熱血沸騰，就有一名網友指出，只要阿根廷進入PK戰，就幾乎沒有輸球過，本屆賽事中更是兩度PK戰兩度獲勝，驚呼「有沒有那麼神！」貼文曝光後，許多人秒指最大功臣就是門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez），以過人的反應力牢牢守護住阿根廷大門。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「阿根廷根本是PK賽之王」為題，表示只要阿根廷隊挺到PK賽，就幾乎沒有輸球過，本屆兩度進入PK賽都抱回勝利，讓他直呼：「有沒有那麼神！」
貼文曝光後，網友紛紛點名阿根廷隊門將「馬丁尼茲」是最大功臣，「門將跟鬼一樣」、「門將真的神」、「門將超會撲」、「門將真的強，那反應真的屌」、「門將有料，神」、「門將真的強，正賽兩球都有碰到只是實在太快」、「馬丁這次PK好像都能救到一兩球，超穩」、「門將超扯，連猜中三球」、「擋掉很屌，猜對方向好幾次真的猛」、「馬丁超神啊」。
事實上，在2022年卡達世界盃足球賽中，阿根廷隊獲得冠軍，門將馬丁尼茲功不可沒，他在本屆賽事點球大戰中共撲出3球，包含8強對戰荷蘭PK賽的前兩點，以及決賽法國第二點，成功守護住了阿根廷的大門，在決賽奪冠時忍不住喜極而泣，最後更抱回金手套獎。（編輯：賴禹妡）