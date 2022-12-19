馮世寬稱松機怎能取消　吳怡農：願意遷移就有方法

台北市立委參選人吳怡農投入選戰後拋出松機遷移議題，引發外界熱議，對此退輔會主委馮世寬今（19）日於立法院外交國防委員會上指出，松機是作戰時空軍的備降場，怎能取消。吳怡農解釋稱，松機只要願意遷移，到處都有方法，針對交通、國防等具體需求一一來解決。
記者陳威叡／台北報導
馮世寬今日出席立法院外交國防委員會，審查退輔會相關預算案，對於松機遷移，回應指出吳怡農並非第一個提出，但松機是空軍戰時備降場，有多少次天氣不好、油量不夠都是轉降松機，怎麼可以把空軍作戰、備用的基地取消？
對此吳怡農指出，只要願意遷移，到處都有方法，針對交通、國防各單位等具體需求，一一來解決，會提出這項主張，重申是因2030年桃園機場第3跑道完工，屆時終於有本錢來做松機遷移。
而馮世寬被問及國土防衛隊時，回應稱「那要國軍幹什麼？」吳怡農回應，馮世寬身為國防部前部長應該很清楚，國家安全不只是靠國軍與警消少少的人力，需要建立更有韌性的國家安全網。
吳怡農說，國土防衛隊這項任務扮演重要角色，不只是平時重大災害搶救，讓國軍的任務單純化、專業化，戰時在各社區城鎮防備，與警消甚至正規部隊協同作戰，都非常重要，強調這是台灣安全很大的缺口 ，針對缺口一起找出解決的方案。