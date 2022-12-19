綠委要求清查抖音逃漏稅情況 財長：3個月內提交報告
中國大陸短影音平台「抖音」在台灣行銷，也有商業行為，卻未登記稅籍，民進黨立委鍾佳濱今（19）日在立法院財委會質詢時，要求財政部對境外社群平台如抖音，應清查逃漏稅情況，若金融中介商幫助逃漏稅應制止、開罰或全額課稅。對此，財政部長蘇建榮承諾3個月內提交報告。
記者顏真真／台北報導
鍾佳濱指出，抖音在台灣沒有營業登記，也沒有稅籍，他查過財政部境外電商課稅專區，191筆稅籍資料，真的沒有查到抖音，也沒有抖音公司名字，財政部長蘇建榮也證實，抖音確實沒有營業登記及稅籍，應該只有代理人。
鍾佳濱認為，抖音在台灣是有商業行為，台灣民眾購買抖幣，抖內給抖音直播主，民眾看廣告，費用也是抖音收，而台灣民眾使用抖音，要先到代儲值網站去購買抖幣，支付工具包含4大超商、信用卡、第三方支付，可是這有沒有課稅。
鍾佳濱進一步指出，這行為其實就像民眾購買禮券，不論是禮券代銷商、百貨公司都會課到稅，但財政部是否有對代儲值網站課稅？包括抖音及第三方支付，根據《稅捐稽徵法》應該都要處分。
對於抖音是否有逃漏稅情形，蘇建榮表示，會請國稅局去了解。鍾佳濱則強調對於境外社群平台如抖音，財政部應該清查逃漏稅情況，若金融中介商幫助逃漏稅，應該制止、開罰或全額課稅，他也要求財政部1個月內提交報告，對此，蘇建榮希望多給一點時間，最後承諾3個月內繳交報告。