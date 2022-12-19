關起門來給優惠！PayEasy轉型封閉式電商 價格低調3折起
國內大型企業福利網PayEasy今（19）日宣佈自即日起，將成為台灣第一家「封閉式會員電商平台」，只接受福利網簽約企業所屬員工及12/6前已註冊之既有會員登入購物， PayEasy商品訂價全面達成優於市場的「特談優惠價」，提供包含5000個品牌達36萬件商品，囊括筆電、生活家電3折起，以及250品牌的電子票券包含超商、咖啡店等，以及旅遊、聯誼等活動。
記者周淑萍/綜合報導
PayEasy從2000年成立，之後陸續走出差異化，2004年成立企業福利網，2016年企業會員達40萬。今（19）日正式宣佈成為首家封閉式平台，但沒有外部流量導入，如何帶進人潮？PayEasy總經理李易騰表示，平台在2018年有50%的營業額需要依靠外部流量，但到了2022年外部流量只有2%，但業績卻不減反增，4年期間暴增2倍。因此對於決定將平台轉為「封閉」網站，頗具信心。
「封閉式會員電商平台」概念有點類似會員制的美式賣場，但PayEasy只接受企業用戶加入。李易騰進一步解釋， PayEasy並非完全拒絕個人消費者入會，但必須是所屬企業或團體帶領員工集體入會，一般訪客無法進入PayEasy賣場。這樣做的原因，是為促成供應商在PayEasy站內訂價不影響其他平台訂價，因而可在PayEasy全站給予優於市場價的優惠訂價。負責企業招募的內部人員透露，目前已經有800家企業，其中不乏台灣前百大企業，累積達50萬員工數，大小型企業都可以依照不同的方式制定方案。
李易騰指出目前已有1000家供應商及品牌商，常態上架品牌數將高達5000個品牌、品項數超過36萬件，在「封閉式會員制」的經營型態下， 因應策略轉變，PayEasy將商品區分為「當季正價新品」與「Outlet」等兩大品系，正價新品全面實現特談優惠價、Outlet則是3折起的知名品牌過季品。實際查看平台的優惠價，德國電動牙刷千元出頭就能下單，知名吸塵器特價後比市價便宜8000元，熱門蒸烤爐特價後9千有找，比市價便宜將近5千元。即日起，凡是新簽約企業，PayEasy將回饋每位所屬員工每人500元購物折價券，另外限量加碼100元福利點數。