決賽最強不是梅西、姆巴佩？眾讚「他」整場最鬼：真的扯

卡達世界盃哪場最神？他秒喊「這3局」熱血炸：頂尖對決

▲2022年卡達世界盃足球決賽劇本翻轉再翻轉，到最後都毫無冷場，冠軍殊榮由阿根廷隊獲得。（圖／美聯社／達志影像）
▲2022年卡達世界盃足球決賽劇本翻轉再翻轉，到最後都毫無冷場，冠軍殊榮由阿根廷隊獲得。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022年卡達世界盃足球賽劃下完美句點，決賽劇本翻轉再翻轉，到最後都毫無冷場，冠軍殊榮由阿根廷隊獲得，就有一名網友點名，他覺得本屆世界盃中，最好看的前三場比賽分別為阿根廷對法國的決賽，還有迦納對上南韓、摩洛哥對上葡萄牙，貼文曝光後立即引起熱烈討論。 

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該名網友在PTT貼文，他以「大家覺得這屆前三好看的比賽」為題，表示第一名最好的比賽，毫無疑問是阿根廷對上法國的冠軍賽，「上半場法國完全被壓著打，特寫姆巴佩的時間可能不到1分鐘」，而阿根廷在上半場就取得2:0的佳績，「沒想到下半場最後10多鐘風雲變色，姆皇硬是扳平戰局進延長賽，延長賽又在梅西先突破僵局的情況下再創造一個12碼機會追平」，最後PK大戰由阿根廷順利封王，法國連莊確定失敗，「讓梅西最後一舞寫下最完美的劇本」。 

原PO點名，排名第二好看的比賽會選擇 「迦納vs南韓」，一開始原本也是迦納2:0領先，「結果下半場中間3分鐘內被IG漲粉王曹圭成連續頂進兩球追平，雖然迦納很快又進一球要回領先，但最後20分鐘完全被南韓壓在自家半場，無限的角球不斷轟炸球門都被迦納門將守住，驚險贏下，可惜之後迦納沒能晉級」。 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友點名，他覺得本屆世界盃中，最好看的前三場比賽分別為阿根廷對法國的決賽，還有迦納對上南韓、摩洛哥對上葡萄牙。（圖／翻攝自PTT）
原PO將第三名頒給「摩洛哥vs葡萄牙」，這場剛好是C羅最後一屆世界盃的最後一場，「葡萄牙控球率大幅領先，但被摩洛哥先取得1:0，下半場C羅替補上場後進攻節奏整個上來，但都無法突破摩洛哥防線還有門神Bounou，讓摩洛哥成為第一次闖入四強的非洲球隊，也是本屆一大驚奇」，讓他嗨喊：「應該超多人都跟我一樣被圈粉為他們加油！」 

貼文曝光後，球迷們秒點名「英法對戰」及決賽是最好看的場次，「決賽第一太神奇的劇本了，第二我會挑英格蘭VS法國」、「英法好看」、「英vs法、冠亞軍都超刺激」、「英法、荷蘭阿根廷，都很好看」、「第一決賽，第二英法+1」、「英法也超好看」、「好看的場次太多有夠難選，第一絕對決賽」、「這屆很多回味無窮的點，VAR制霸，史詩般決賽」、「英法、阿法、荷法全都頂尖對決，內容也精彩」。 

另外，也有網友認為，「亞洲隊的爆冷門也不錯，但好幾場都可以選」、「阿、荷綜藝大戰不能錯過」、「把葡韓+烏拉圭迦納的後半算成一場的話，也超刺激」、「日本對德國，那個壓線球真的太像漫畫了」、「第一決賽，第二個人很喜歡日本打西班牙那場」、「當然是葡萄牙&迦納，你這輩子有看過守門被後面偷襲嗎」。（編輯：賴禹妡）   

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