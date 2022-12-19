高虹安找檢察官當副市長 柯文哲：同標準彼此檢視一下
新竹市長當選人高虹安今（19）日公布第一波新竹市小內閣人事名單，現任高檢署檢察官蔡麗清將出任新竹市副市長。台北市長柯文哲今（19）日表示，一直希望司法可被信任，但是台南88槍擊案不去處理、爐碴案也不去處理、12億元新竹棒球場不去處理、16億元的關埔國小也不處理，專門處理高虹安？他呼籲既然民進黨的道德水準這麼高，就用同樣標準，彼此檢視一下。
記者呂炯昌、嚴俊強／台北報導
柯文哲今日主持2023台灣燈會在台北記者會，針對高虹安涉嫌詐領助理費案，民眾黨內態度如何？柯文哲會後受訪表示，台南88槍擊案不去處理、爐碴案也不去處理、12億元新竹棒球場不去處理、16億元的關埔國小也不處理，專門處理高虹安？他強調，司法應該是可靠、可信、可預測的，不過現在司法變成不可預測，在不可預測的司法底下，到底下一步要怎麼做？的確黨內引起很多討論。
針對高虹安的找檢察官當副市長，柯文哲重申希望司法符合比例原則，如果不符合比例原則「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準彼此檢視一下」。
媒體追問兵役延長一事，柯文哲表示，徵兵制比較便宜，可是役期要延長；募兵制也可以，但國防預算要增加，抗中保台不能只喊口號卻不出錢也不出力，要務實面對問題。
藝人吳宗憲日前批評台北大巨蛋蓋十幾年蓋不好，一定有弊案，諷刺「該槍斃的還不抓起來槍斃」。柯文哲回應表示，「有本事就把它拆掉，沒本事就把它蓋好」，大巨蛋一直卡在哪裡也不是辦法，也再度嗆民進黨，「不要為了政黨利益犧牲國家利益，到底是要懲罰柯文哲，還是要懲罰台北市民？這是民進黨自己要去考量清楚的。」