身邊噪音聲有多大？iOS 16.2《噪音》App整合4種方式監控
美國蘋果公司上周推出手機最新作業系統iOS 16.2，帶了iMessage 垃圾訊息過濾、Apple Music 開唱和全新的App《無邊記》等全新功能，同步也發送Apple Watch最新作業系統 watchOS 9.2 ，將AirPods Pro (第 1 代) 和 AirPods Max 降低環境音量時顯示資訊整合進《噪音》App中。優化後的《噪音》App，當用戶使用主動式降噪功能時，《噪音》App 會在 AirPods Pro (第 1 代) 和 AirPods Max 降低環境音量時顯示資訊。這項更新延伸到 watchOS 9 和 AirPods Pro (第 2 代)，使用者使用主動式降噪功能或「適應性通透模式」時，可以在《噪音》App 中看到這項資訊。
記者周淑萍/綜合報導
根據WHO (世界衛生組織)估計到 2050 年，全球將有超過 7 億人遭受嚴重的聽力損失，而在 Apple Hearing Study 的研究結果，有 25% 參與者每日平均的環境聲音暴露程度實際高於 WHO 的建議上限。若暴露在環境噪音下，長久下來會大幅影響聽力健康，所以掌握暴露情況並儘量保護聽力是相當重要的事。
使用者也可透過以下4種方式了解自己的聽力健康：
「降低高音量」：若要設定耳機的音量限制，可以進入「設定」，然後點一下「聲音與觸覺回饋」(iPhone 7 和後續機型) 或「聲音」(較早機型)。點一下「耳機安全性」，然後開啟「降低高音量」，便可將滑桿拖移到偏好的分貝量。
將「聽力」加入「控制中心」：可以將「聽力」加入「控制中心」，以便在 iPhone 和 Apple Watch 上查看耳機音量。
設定「噪音」app 並取得通知：打開 Apple Watch 上的「噪音」app，點一下「啟用」以開啟監控。若要啟用通知，以便在分貝量上升到可能影響聽力的程度時發送通知，請打開 Apple Watch 上的「設定」app，依序點選「噪音」和「噪音通知」，然後選擇一項設定。
聽力健康：使用者可在「健康」app 中參閱「聽力」下方的文章，以進一步了解聽力健康。也可以查看自己在一段時間內所暴露的環境噪音強度與耳機音量。