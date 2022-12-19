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外國旅客只待台灣北部玩？鄉民戳「南部1劣勢」:寸步難行

▲各國邊境也逐步解封，讓民眾生活回到疫情前模式，觀光業摩拳擦掌準備迎接復甦。（示意圖／機場公司提供）
▲各國邊境也逐步解封，讓民眾生活回到疫情前模式，觀光業摩拳擦掌準備迎接復甦。（示意圖／機場公司提供）

編輯中心/綜合報導

全球逐步接受與新冠病毒共存，各國邊境也逐步解封，讓民眾生活回到疫情前模式，觀光業摩拳擦掌準備迎接復甦。不過就有民眾觀察到，外國人來台灣觀光，活動似乎都集中在北部，不禁好奇背後原因。對此，台灣鄉民紛紛提出自身見解，而「南部1劣勢」更被異口同聲點到。

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一位網友在論壇PTT上分享自身觀察「外國人來台灣觀光，好像大部分都喜歡在北部，如101、中正紀念堂、西門町、士林夜市、淡水、九份、平溪等景點」。

▲原PO搭捷運時，看見一位女性視障朋友和一隻導盲犬，便快速將這對「天使夥伴」畫下來，文章及照片一曝光，網友紛紛留言稱讚「最美視角」。（示意圖／北捷提供）
▲鄉民認為，台灣除了雙北之外，其他縣市沒有十足完善的捷運路網圖，讓喜愛自由行的外國旅客的交通為一大難題。（示意圖／北捷提供）
這讓原PO不禁困惑「明明南部天氣更好，而且也很好玩，向台南也有古蹟、博物館以及自然景觀，而美食、夜市更是有名，但感覺來的外國客仍比不上北部多，是宣傳不夠嗎？還是有什麼原因？」

貼文曝光後隨即引發熱議，而不少鄉民則異口同聲點出關鍵問題在於「交通」方面，並詳述細節「北部大眾運輸方便，光捷運就差太多」、「北部交通方便安全，又離機場近」、「外國旅客無法自己駕車，在南部根本寸步難行」、「外國旅客偏好自由行不愛跟團，但台北以外很多地方交通不便，總不能一路搭計程車」、「南部交通不方便，沒有車，感覺沒腳，除非坐遊覽車去，南部也沒有台北那麼好的捷運」。（編輯：潘毅）

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