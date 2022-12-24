蕭敬騰無預警曝喜訊！「重新認識的感覺」　談最大幸福

原子少年有紅嗎？天王星燃炸小巨蛋　Ozone交出百萬夯曲

▲追蹤原子少年10大人氣王發展。（圖／三立電視提供、翻攝自林佳辰臉書）
▲追蹤原子少年10大人氣王發展。（圖／三立電視提供、翻攝自林佳辰臉書）

娛樂中心／綜合報導

詹仁雄打造的男團選秀節目《原子少年》，引發許久不見、跨越年齡層的追星現象及新聞話題，為今年不可不提的娛樂圈大事件，節目從收官至今5個多月，少年在演藝圈開枝散葉，《NOWnews今日新聞》追蹤冠軍團和人氣團10位少年畢業後發展、近況。

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蔡承祐為天王星元老成員，與小孩（何世華）、吳昱廷、高胥崴、高有翔，以及後來加入的金雲、唐立杰奪下節目第一季總冠軍，7人成為知名線上遊戲大使，推出單曲《Level UP》，其中蔡承祐、小孩、吳昱廷、高胥崴、高有翔被滾石唱片簽下，5人除了籌備新歌和接不完的商演，蔡承祐與好友、饒唱歌手8lak發表攜手創作的歌曲《仲夏夜》，未來在音樂實境節目《滾石摘星號》也看得到蔡承祐的身影。

▲▼蔡承祐鎖骨上方刺青是天王星5人的星座符號。（圖／翻攝自蔡承祐IG）
▲▼蔡承祐鎖骨上方刺青是天王星5人的星座，象徵彼此為生命共同體。（圖／翻攝自蔡承祐IG）
▲▼蔡承祐鎖骨上方刺青是天王星5人的星座符號。（圖／翻攝自蔡承祐IG）
小孩是《原子少年》最受矚目的一顆新星，被製作單位形容「挖到寶藏」，音樂製作人彭柏邑稱讚他是天生的藝人，小孩比完總決賽後，各方代言及演出邀約不斷，同時積極精進歌唱和舞蹈等培訓課，然而，開出道記者會前1個月爆發感情風波，為不拖累其他成員並專注於官司，暫時退出團體，4位成員不只一次透露天王星「心都是一體的，朝同個目標前進」，等待王者歸隊、全員重新出發的那一天。

▲小孩表示要自證清白後歸隊。（圖／翻攝自小孩 Kidz臉書）
▲▼小孩是為舞台而生的表演者，震場功力驚人。（圖／翻攝自小孩 Kidz臉書、野火娛樂提供）
▲小孩震場功力驚人。（圖／野火娛樂提供）
吳昱廷是建中、師大英語系高材生，擁有英國皇家鋼琴檢定（ABRSM）最高級八級實力，8月以團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」與成員呂植宇發表《我在每個宇宙都愛你（ILUIEU）》、《有了妳我還耍什麼酷》兩首單曲，也上《綜藝大熱門》節目錄影，更受邀宣傳北流文化館，與董事長黃韻玲四手聯彈，被大前輩盛讚「表現讓我非常驚豔，原來古典底子這麼厚實」，深信未來在音樂創作的路上，吳昱廷必定會帶更大家更多驚喜。

▲吳昱廷在《原子少年》裡，跨團和呂植宇、高有翔、MAX、李哲言、林佳辰組創作團體「亞特蘭提斯」。（圖／記者陳明安攝）
▲▼吳昱廷創作能量豐沛。（圖／記者陳明安攝、翻攝自吳昱廷IG）
▲▼吳昱廷創作能量豐沛。（圖／記者陳明安攝、翻攝自吳昱廷IG）
高胥崴是天王星隊長，擅長的台式饒舌自成一格，節目結束後，他延續天王星領頭羊角色，管理團務、擔任發言人、帶領成員征戰大小舞台和完成每一項工作，如尚未正式出道就登上台北小巨蛋唱「五堅情」演唱會開場，或躍上台北時裝週走秀等，小孩出席公開場合，高胥崴也時刻顧及對方身心，為天王星依賴的重要支柱。

▲▼高胥崴是天王星的精神領袖。（圖／翻攝自高胥崴IG）
▲▼高胥崴是天王星的精神領袖。（圖／翻攝自高胥崴IG）
▲▼高胥崴是天王星的精神領袖。（圖／翻攝自高胥崴IG）
高有翔集演唱、譜寫詞曲、爵士鼓、鋼琴、吉他、攝影、剪片、錄音等才華於一身，《原子少年》還沒播完就被找去錄戀愛音樂實境節目《為你唱情歌》，陸續寫出《依賴》、《好奇怪》、《毒藥》等作品，也是「亞特蘭提斯」一員的他，亦和創作歌手ZEO發表歌曲《TWICE》，持續揮灑音樂長才，近日更與台北市吉祥物熊讚合作拍片。

▲「天王星」的高有翔。（圖／高有翔IG）
▲▼高有翔是天王星的全能才子。（圖／翻攝自高有翔IG）
▲高有翔是天王星的全能才子。（圖／翻攝自高有翔IG）
林佳辰與地球元老成員周祖安、黃文廷及後來加入的林煥鈞、周子翔、李哲言加盟索尼音樂，組成男團「Ozone」出道，首支單曲《O.A.O.》YouTube觀看數3天破百萬，拿下iTunes、KKBOX等音源榜冠軍，23日發行首張EP《Unicorn》，林佳辰也以個人身分接下廣告、時尚活動邀約，並回歸音樂品牌「亞特蘭提斯」和呂植宇發表創作《LikeAfool》。

▲▼林佳辰除了有顏值也有下一位大明星的潛質。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼林佳辰除了有顏值也有成為下一位大明星的潛質。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
▲▼米安要佳辰放心去闖，家及家人永遠是他的後盾。（圖／翻攝自林佳辰臉書）
林煥鈞歷經南韓SM娛樂培訓、陸綜《創造營2019》選秀，是《原子少年》製作團隊的一時之選，有「永遠的C位男孩」美譽，舞蹈底子深厚的他，從舞功高強的土星、鄰家少年氣息的地球到潮流男團「Ozone」，始終是首席舞蹈擔當，更在「最挺你的原子少年」西門町戶外看板投票、人氣團票選皆奪下第一名，實力與人氣兼具，後勢可期。

▲▼林煥鈞是原子少年模範生，有「永遠的C位」封號。（圖／翻攝自林煥鈞臉書）
▲▼林煥鈞是原子少年模範生，有「永遠的C位」封號。（圖／翻攝自林煥鈞臉書）
▲▼林煥鈞是原子少年模範生，有「永遠的C位」封號。（圖／翻攝自林煥鈞臉書）
周祖安15歲自學吉他，決定從復興美工轉學考到華岡藝校時，彈唱張震嶽和蔡健雅的《思念是一種病》而錄取，後來接觸街舞，原本想做音樂或成為舞者的他，18歲起接受「喜歡音樂」練習生培訓，參加《原子少年》後擔任地球隊長，一路到「Ozone」成團，周祖安高冷外表下藏著溫煦的心，領導5位團員勇闖未知的演藝路。

▲▼周祖安從地球到Ozone，一路帶戰友追夢。（圖／翻攝自周祖安臉書）
▲▼周祖安從地球到Ozone，一路領著戰友追夢。（圖／翻攝自周祖安臉書）
▲▼周祖安從地球到Ozone，一路帶戰友追夢。（圖／翻攝自周祖安臉書）
黃文廷為了強健體魄習武10年，曾獲得國高中全國武術冠軍，18歲氣胸開刀後放棄當運動員，因緣際會報名伊林璀璨之星選拔，拿下花漾少男組冠軍，開始接受正規練習生培訓，與周祖安、林佳辰、陳水豐、呂植宇、曹家齊組團「E.M.B」（Enjoy Music Boy），後來被老闆陳子鴻送去參加《原子少年》，終於以「Ozone」成團入行，此前，黃文廷接拍歌手郭芝吟（吱吱）的單曲《追浪》MV，逐步累積作品。

▲▼黃文廷是原子少年唯一把武術結合舞蹈的選手。（圖／翻攝自黃文廷臉書）
▲▼黃文廷是原子少年唯一把武術結合舞蹈的選手。（圖／翻攝自黃文廷臉書、IG）
▲▼黃文廷是原子少年唯一把武術結合舞蹈的選手。（圖／翻攝自黃文廷臉書、IG）
周子翔原本是田徑選手，高中開始學街舞，為圓星夢報名《原子少年》，節目裡從海王星被淘汰，再被導師救回到地球，於「平行宇宙的另一個我」賽制演唱《Bad Bad Love》，迷濛眼色加仰頭、掀衣動作聚焦目光，受封「性感教科書」、「原子發電機」，最終在人氣團投票拿下第四名，順利加入「Ozone」出道，有副好歌喉的他，渾厚聲線，曾公開演唱蔡健雅《紅色高跟鞋》、BOXING《不簡單》，令人驚豔。（編輯：楊穎軒）

▲▼周子翔。（圖／翻攝自周子翔IG）
▲▼周子翔被原子少年導師封為「性感教科書」。（圖／翻攝自周子翔IG）
▲▼周子翔。（圖／翻攝自周子翔IG）

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