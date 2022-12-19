冬至湯圓Top 3你愛哪味？老牌甜湯圓霸榜 冠軍不能不吃
冬至（12/22）即將到來，《OpView社群口碑資料庫》針對包餡湯圓網路聲量調查，網友熱議排行前三名的湯圓口味還是以經典款最受歡迎，前三名分別為芝麻、花生、芋頭。樂天市場觀察到，近1個月站上「湯圓」訂單量與上個月相比約有2倍的成長，其中也是經典口味人氣居高不下。而根據 Uber Eats 優市數據，2021年冬至當天較前1週同天訂單量提升超過4成，為了進一步帶給消費者宅在家迎接歲末冬至，湯圓、火鍋享有7折起優惠。
記者周淑萍/綜合報導
網友熱議包餡湯圓TOP 3
根據 Uber Eats 優市數據，2021年冬至當天較前1週同天訂單量提升超過4成。為了進一步帶給消費者宅在家迎接歲末冬至或是聖誕跨年聚餐好時機， Uber Eats 優市即日起特別推出兩大期間限定「冬至吃湯圓」及「歡聚吃鍋」專區。集結消費者最愛經典花生、芝麻口味與紅豆食府、鮮芋仙等20款選擇，可在「冬至吃湯圓」專區購得，即日起至12/22優惠8折起。
- TOP 1：芝麻湯圓－酒釀桂花芝麻湯圓為老媽家與九如商號聯名，清爽桂花酒釀湯頭搭配濃郁芝麻餡料，兩者堪稱絕配。
- TOP 2：花生湯圓－冷冷的天氣適合沖泡滋補的桂圓紅棗茶黑糖塊，加上同樣受歡迎的花生湯圓，不僅暖身也美味。
- TOP 3：芋頭湯圓－芋香西米露湯頭搭配芋頭餡湯圓絕對是芋頭控必嘗吃法，濃郁甜食除了適合當夏天冰涼飲品，也很適合在冬天熱熱品嚐。
此外，優市推出50款名家「湯底」，清淡重口味都滿足，包含網路聲量「熱度」不減的青花驕麻辣鍋套組、八款海底撈湯底、老四川麻辣水煮魚、馬大爺麻辣磚等「重口味派」選擇。而「清淡派」的消費者也可以點購台塑杏鮑養生鍋、李錦記豬骨火鍋上湯包、石二鍋經典爆香石頭鍋。另有肉品與海鮮可選擇，即日起至明年1/5，在「歡聚吃鍋」專區，優惠7折起。