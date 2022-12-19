啦啦隊女神林襄化身俏秘書　跳熱舞靠「它」印出髮香

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啦啦隊女神林襄與雅涵不畏寒冷，穿著無袖的紅色V領背心搭配白色短裙的啦啦隊服，為Canon最新噴墨印表機發表會站台並大秀辣舞，連跳兩首活力四射的歌曲帶來熱情，現場簡直都要她倆給融化，連上台致詞的Canon事業處副總經理Smart，都忍不住開完笑表示：「原來這就是髮香區的魅力。」林襄與雅涵還與換上棒球隊服裝的長官們，一起揮棒、擺出應援的姿勢，或大揮彩球或比讚，還俏皮地在臉頰旁比出C字，讓大家都沈浸在女神的魅力中。
隨後兩人更換上白襯衫與黑短裙，化身性感俏秘書大秀黑絲美腿，為Canona商用連供複合機GX系列的辦公室情境，拍攝一系列美照，成為眾人捕捉的焦點。
Canon台灣CEO Richard開場便分享，很多東西的本質、不見得只是真正的價值，就像要發表的印表機雖然只是工具，印出來的紙張其實價值也不高，但若是一張新生兒的照片，帶給人們心中無形的感動，才是無價。Canon全新推出家用PIXMA G系列與商用MAXIFY GX系列，再度提升全面功能與效能、改良介面操作容易、維護方便輕鬆等面向，滿足更多元應用需求。
家用PIXMA G系列，從單功能、列印影印掃描、到Wi-Fi共三大系列功能機型皆具備，主要聚焦在操作面版改置前方，並將觸控點打造為操作更方便的設計，並提供背光螢幕，在光源不足處也能一目瞭然地使用。尤其G3770除了時髦白色外型，還提供目前市面上唯一連供印表機的紅色選擇，更導入維護墨匣（將廢墨棉改為卡夾式設計），無需再面臨整台搬運送修的麻煩，消費者可以購買替換耗材後自行更換。
而其與G4770還提升了支援5G傳輸功能，也在提供最高版本的Wi-Fi資安保護性。為更符合民眾偏愛節約環保的需求，大容量的墨水瓶還大幅降低成本，在標準模式下，彩色可列印1萬4千張、黑色印出6千張；調整成經濟模式，則能提高彩色列印2萬1千張、黑色達9千張。
另外，MAXIFY GX系列商用連供複合機，則在原本企業用戶約20位使用者、與3人SOHO族及小型公司5位使用者之間，再推約10人左右的中階選擇GX3070及GX4070機型，同時具備列印、影印、掃描，甚至GX4070還多了傳真功能。除了擁有高列印速度、低列印成本，可使用螢光筆畫線也不用怕被水潑到，擁有日本製顏料墨水的高彩度呈現品質等滿足多項專業商務需求，且體積小不佔空間。目前官方還推出只要購買GX系列商用機種，加購3組墨水就能升級為5年保固。