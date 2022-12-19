尾牙「討厭的同事坐同桌」該參加嗎？網1理由點頭：去爆
接近年末即將迎來各公司的尾牙季，就有一名網友苦惱透露，尾牙時同桌會有互看不順眼的同事在，讓她不知道還該不該出席，貼文曝光後，多數網友都一致認為，沒必要為了不喜歡的人放棄抽獎機會，還有人直言：「你不尷尬，那尷尬的就是別人！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，她以「有互看不順眼的同事在，還會去尾牙嗎？」為題，表示在公司同個單位裡，她有互相看不順眼的同事，「我看對方兩個不順眼，對方兩個看我也不順眼」，但尾牙時3人一定是坐在同桌，讓她不知道該不該出席，「表面上也不會演戲，就是0交集這樣，部分同事也知曉，但部分不知道，是不是避免尷尬，還是沒有必要逼自己去同桌？」
貼文一出，網友們一面倒狂勸，「去啊，看他不開心我就開心了」、「你不尷尬，那尷尬的就是別人」、「有抽獎就去啊」、「當然要去，隔天同事聊你沒話題你就輸了」、「尾牙還能不去喔？那飯不吃、抽獎不抽了嗎？很虧餒」、「有抽獎金一定去」、「為了吃飯抽獎還是要去啊，一桌又不是只有3個人，另外7個人也可以聊天吧」、「尾牙是花自己的福利金，每個月都從自己扣的福利金，不去不就虧了」、「去爆，為什麼要為了一個垃圾放棄公司難得請的好料跟抽獎機會？真心不懂欸」。
也有網友認為，「看誰社交能力強吧，你比較弱就不用去了」、「看那桌誰的朋友多吧，如果都是他熟人，那不就是去送頭而已」、「如果你想讓他不舒服就去，如果你不想讓自己不舒服不要去」、「搞不好整桌都互看不順眼，這樣也蠻歡樂的XD」。（編輯：賴禹妡）