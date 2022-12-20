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新年送禮指南！鼎泰豐加持淡然有味　水根肉乾x卡娜赫拉

▲2023過年送禮指南！超人氣伴手禮、早鳥禮盒優惠報到，「淡然有味」 摘金茶葉禮盒，吃得到鼎泰豐隱藏版桂圓酥；微熱山丘新春「六小福」禮盒，一次吃到6款經典美味與福氣；水根肉乾迎接兔年聯名卡娜赫拉的小動物，萌吃青花椒口味；青鳥旅行也打造「卯兔」鐵盒早鳥優惠。（圖／淡然有味提供）
▲2023過年送禮指南！超人氣伴手禮、早鳥禮盒優惠報到，「淡然有味」 摘金茶葉禮盒，吃得到鼎泰豐隱藏版桂圓酥；微熱山丘新春「六小福」禮盒，一次吃到6款經典美味與福氣；水根肉乾迎接兔年聯名卡娜赫拉的小動物，萌吃青花椒口味；青鳥旅行也打造「卯兔」鐵盒早鳥優惠。（圖／淡然有味提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2023過年送禮指南來報到！超人氣伴手禮、早鳥禮盒優惠紛紛曝光，台灣頂級茶葉品牌「淡然有味」 推摘金茶葉禮盒，藏有鼎泰豐隱藏版美食桂圓酥；微熱山丘推出新春「六小福」禮盒，一次吃到6款經典商品與福氣；水根肉乾迎接兔年聯名卡娜赫拉的小動物，萌吃青花椒口味；青鳥旅行也打造「卯兔」鐵盒早鳥優惠。

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「淡然有味」 摘金茶葉禮盒！吃得到鼎泰豐隱藏版桂圓酥

台灣頂級茶葉品牌「淡然有味」擁有深厚製茶實力，屢獲國際金獎及評鑑肯定，2023年隆重推出獲茶界奧斯卡日本綠茶大賽最高金賞、發酵度充足的綠葉紅鑲邊「四季春」，及榮獲食品界米其林比利時iTQi絕佳風味獎、自帶特殊濃郁奶香味的「阿里山金萱茶」，打造成兔年限定「幽哉」禮盒，還吃得到知名「鼎泰豐」隱藏人氣甜點「桂圓酥」， 在奶香金黃酥皮中包覆著台南東山龍眼內餡，以古法燻製出柴香。

「微熱山丘」新春六小福禮盒！齊聚6種經典美味與福氣

台灣在地水果甜點品牌「微熱山丘」推出全新「六小福」禮盒，齊聚秋冬盛產青森紅玉蘋果入餡的蘋果酥、台灣土產鳳梨製作的鳳梨酥，搭配平安餅、旺來餅、山丘芭娜娜、南投日月潭的紅玉紅茶共6款經典商品並賦予6種福氣意涵，寓意「平平安安旺旺來，紅紅火火人人愛」，搭配新年限定版精裝盒及布提袋，12/19正式啟售。單筆訂單金額滿3,000元免運費（限台灣本島）；其它商品享單筆訂單金額滿萬享9折（不含To Go專櫃）或EC會員訂購全品項95折。

「水根肉乾」聯名卡娜赫拉的小動物！萌吃青花椒等3種口味

傳承三代的水根肉乾迎接兔年，特地攜手「卡娜赫拉的小動物」推出年節禮盒，只見兔兔和P助打扮成超有年節味的造型，一次收納使用獨門醬汁醃製入味的「原味圓燒豬⾁乾」、以鮮榨檸檬汁搭配檸檬皮點綴的「檸檬圓燒豬⾁乾」，還有麻辣界正夯的江津九葉青花椒佐以大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒的「⻘花椒圓燒豬⾁乾」三款暢銷口味。

「青鳥旅行」曙光序曲卯兔春節禮盒！早鳥優惠曝光

人氣伴手禮青鳥旅行，春節全新力作「曙光序曲」系列春節禮盒，結合黎明曙光與生肖主題，以油畫筆觸繪出「卯兔」探出花叢、迎接希望曙光的形象，即日起已於全通路開始販售，2023/1/4前於官網及全台門市預購皆享有早鳥優惠，任選20盒85折／任選8盒87折（售完為止），消費達門檻更有機會獲得品牌限量紅包袋；12/20前下單並指定2022/12/23前出貨可享加碼優惠，消費滿萬元再送12入經典禮盒乙盒（贈完為止）；官網下單任選3件「曙光序曲」春節禮盒，享本島免運。

▲「幽哉」兔年禮盒，內含兩款冠軍茶葉四季春75g、阿里山金萱75g及鼎泰豐桂圓酥4入，價格1,480元。（圖／淡然有味提供）
▲「幽哉」兔年禮盒，內含兩款冠軍茶葉四季春75g、阿里山金萱75g及鼎泰豐桂圓酥4入，價格1,480元。（圖／淡然有味提供）
▲微熱山丘「六小福」禮盒，鳳梨酥2個、蘋果酥2個、山丘芭娜娜3片、平安餅1個、旺來餅1個、紅玉紅茶2個裝，搭配新年限定版精裝盒及布提袋，價格720元。（圖／微熱山丘提供）
▲微熱山丘「六小福」禮盒，鳳梨酥2個、蘋果酥2個、山丘芭娜娜3片、平安餅1個、旺來餅1個、紅玉紅茶2個裝， 搭配新年限定版精裝盒及布提袋，價格720元。（圖／微熱山丘提供）
▲「水根肉乾Ｘ卡娜赫拉的小動物」聯名過年禮盒，原味圓燒豬⾁乾80g、檸檬圓燒豬⾁乾80g、⻘花椒圓燒豬⾁乾 80g，價格899元。（圖／水根肉乾提供）
▲「水根肉乾Ｘ卡娜赫拉的小動物」聯名過年禮盒，原味圓燒豬⾁乾80g、檸檬圓燒豬⾁乾80g、⻘花椒圓燒豬⾁乾 80g，價格899元。（圖／水根肉乾提供）
▲青鳥旅行「曙光序曲」24入綜合灌餡蛋捲禮盒，原味肉鬆3入、醇黑真巧3入、海苔肉鬆3入、鐵觀音真巧3入、芝麻沙沙3入、伯爵真巧3入、花生粒粒3入、抹茶真巧3入，搭配春節包裝鐵盒及春節提袋，價格980元。（圖／青鳥旅行提供）
▲青鳥旅行「曙光序曲」24入綜合灌餡蛋捲禮盒，原味肉鬆3入、醇黑真巧3入、海苔肉鬆3入、鐵觀音真巧3入、芝麻沙沙3入、伯爵真巧3入、花生粒粒3入、抹茶真巧3入，搭配春節包裝鐵盒及春節提袋，價格980元。（圖／青鳥旅行提供）

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