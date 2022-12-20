新年送禮指南！鼎泰豐加持淡然有味　水根肉乾x卡娜赫拉

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台灣頂級茶葉品牌「淡然有味」擁有深厚製茶實力，屢獲國際金獎及評鑑肯定，2023年隆重推出獲茶界奧斯卡日本綠茶大賽最高金賞、發酵度充足的綠葉紅鑲邊「四季春」，及榮獲食品界米其林比利時iTQi絕佳風味獎、自帶特殊濃郁奶香味的「阿里山金萱茶」，打造成兔年限定「幽哉」禮盒，還吃得到知名「鼎泰豐」隱藏人氣甜點「桂圓酥」， 在奶香金黃酥皮中包覆著台南東山龍眼內餡，以古法燻製出柴香。
「微熱山丘」新春六小福禮盒！齊聚6種經典美味與福氣
台灣在地水果甜點品牌「微熱山丘」推出全新「六小福」禮盒，齊聚秋冬盛產青森紅玉蘋果入餡的蘋果酥、台灣土產鳳梨製作的鳳梨酥，搭配平安餅、旺來餅、山丘芭娜娜、南投日月潭的紅玉紅茶共6款經典商品並賦予6種福氣意涵，寓意「平平安安旺旺來，紅紅火火人人愛」，搭配新年限定版精裝盒及布提袋，12/19正式啟售。單筆訂單金額滿3,000元免運費（限台灣本島）；其它商品享單筆訂單金額滿萬享9折（不含To Go專櫃）或EC會員訂購全品項95折。
「水根肉乾」聯名卡娜赫拉的小動物！萌吃青花椒等3種口味
傳承三代的水根肉乾迎接兔年，特地攜手「卡娜赫拉的小動物」推出年節禮盒，只見兔兔和P助打扮成超有年節味的造型，一次收納使用獨門醬汁醃製入味的「原味圓燒豬⾁乾」、以鮮榨檸檬汁搭配檸檬皮點綴的「檸檬圓燒豬⾁乾」，還有麻辣界正夯的江津九葉青花椒佐以大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒的「⻘花椒圓燒豬⾁乾」三款暢銷口味。
「青鳥旅行」曙光序曲卯兔春節禮盒！早鳥優惠曝光
人氣伴手禮青鳥旅行，春節全新力作「曙光序曲」系列春節禮盒，結合黎明曙光與生肖主題，以油畫筆觸繪出「卯兔」探出花叢、迎接希望曙光的形象，即日起已於全通路開始販售，2023/1/4前於官網及全台門市預購皆享有早鳥優惠，任選20盒85折／任選8盒87折（售完為止），消費達門檻更有機會獲得品牌限量紅包袋；12/20前下單並指定2022/12/23前出貨可享加碼優惠，消費滿萬元再送12入經典禮盒乙盒（贈完為止）；官網下單任選3件「曙光序曲」春節禮盒，享本島免運。