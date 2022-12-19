25歲呂珍九母胎單身很苦惱 嘆：好奇分手後的感覺是什麼
南韓電影《共感頻率》由呂珍九、趙怡賢、金惠奫、羅人友、裴仁爀等人共演，故事敘述身處1999年的呂珍九，與2022年的趙怡賢偶然藉由老舊的無線電對講機，分享彼此的戀情、友情、夢想的故事。該劇以無線電對講機穿越時空談心的題材，被韓國觀眾喻為是「愛情版《信號》」而引起話題。
記者陳雅蘭/綜合報導
現年25歲的呂珍九，曾在節目上意外透露是「母胎單身」而造成話題，對此他大笑表示：「不知道這樣是好還是壞！覺得有點不好意思，但我目前還沒有遇見像《共感頻率》中『寒率』這樣的對象，通常是會有點曖昧，也會互相表示好感，但我還是比較慎重一點的人。」
呂珍九還透露自己其實想嘗試火熱的愛情，他說：「我很好奇通常分手後的眷戀感是什麼樣的情緒，應該是很懷念和對方熱戀時的自己吧。我也很在意我所飾演的『龍』他真正的感受，每個瞬間對他而言有著什麼樣的意義。我也想在20多歲時像『龍』一樣，體驗看看熱戀的感覺，一直在等待著。」
《共感頻率》是童星出身的呂珍九首度接演的愛情電影，對於和其他同齡演員合作，是否有身為前輩的責任感？他表示：「《共感頻率》是很活潑青春的羅曼史題材，雖然我個性怕生，但這次一起合作的演員們年紀相仿，對我而言是很嶄新的經驗。比起在意我的演藝經歷，我希望其他演員都能把我當成同齡朋友自在相處。在拍攝現場時真的很有趣，我們真的就像劇中男主角和朋友們一樣玩在一起。」電影12月23日在台上映。