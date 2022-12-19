中國不再優勢？蘋果轉移製造重鎮　亞洲這2國成新寵

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像是蘋果主要合作夥伴富士康，可能將高達30%的產能轉移到印度、越南等地。分析師指出印度與越南崛起的關鍵，印度擁有龐大的人口和高出生率，成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地，至於越南的勞動力成本則低於中國。
目前富士康與和碩已經在印度投資了工廠、產線、相對先進的製程與人員培訓計劃。雖然越南目前仍缺乏生產蘋果最重要的產品（iPhone）的能力，但已經吸引了21家蘋果供應商在該國開展業務。另外由於iPhone 14和 iPhone 14 Plus的製造難度已大為降低，位在印度的工廠如今已有可能和中國工廠幾乎同步生產。
據Counterpoint Research研究，印度製造的智慧型手機數量在今年第二季成長了16%，達到超過4400萬支。據世界銀行的數據顯示，自2020年以來中國的勞動力就一直在下滑。
事實上在新冠疫情爆發、中國進行封控之前，就已經有如此操作，不過分析師認為，蘋果透過讓iPhone產品設計更加模組化，並讓生產跨設施的轉移，來減少對個別組裝廠或資深裝配員工的依賴，中國短期內不可能直接被取代，但像富士康與和碩這樣的公司正為在中國境外處理更多產品的最終組裝打下基礎。