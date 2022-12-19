解決蘭千山館文物寄存爭議　學者借鏡國外、看法不一

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「國立故宮博物院藏品徵集辦法」第18條規定「寄存之年限，不得少於五年。但期滿後，得經雙方同意延長之。若本院不再接受寄存，函請寄存者取回原件。」
國家政策研究基金會召集人陳學聖表示，「寄存不是倉儲」，蘭千山館寄存50幾年來，歷經故宮8任院長都相安無事，為何到了現任故宮院長吳密察手上就變調，且不續約也應提前半年通知，但故宮卻在合約到期前2週突然發文林家，要求取回，除了讓林家措手不及之外，也讓人擔心，蘭千文物是否因此離開台灣。
他指出，台北市立美術館、國立台灣美術館都有寄存制度，得經過學者專家審查通過後，才能寄藏，全台最嚴的故宮則要三級三審、院內院外審，卻被院長一聲令下就做決定；並質疑蘭千文物典藏僅佔4個櫃、一兩坪空間不到，所謂空間不足的理由並不存在。
吳密察表示，寄存是藏品徵集的輔助作法，各博物館會有不同寄存政策，故宮典藏質精量豐，無須以寄存方式彌補藏品不足，因此因應策展需求，故宮近年多採一次性借展方式，更具效益；而為鼓勵寄存人捐贈，故宮未來將新增寄存須以捐贈為前提的設計，以確認寄存人有捐贈意向。
他說，實際執行有兩種作法，寄存合約到期後，故宮啟動捐贈審查程序；寄存合約到期後，若確認寄存人同意捐贈，就啟動審查程序，若不同意捐贈，則故宮不再接受寄存。
台大台文所教授蘇碩斌說，蘭千山館依照合約內容，需要換約，合理合法，但寄存制度是否必要？他舉例，美國大都會博物館，館外藏品僅2種方式，所有權移轉給博物館的捐贈或遺贈（gifts or bequests），或是借件（loan），沒有長期借件概念，要求嚴謹，就借一年，不會借太久；日本則依個別博物館有不同政策，有些謹寄贈（約定期滿轉移所有權，時間到就要捐贈），有些則採寄託（約定使用完畢歸還所有人），但都必須在契約中明訂清楚，故宮現行對蘭千山館契約、母法「國立故宮博物院藏品徵集辦法」都須檢討。
嘉義大學應用歷史系教授吳昆財提到，荷蘭梵谷博物館，幾乎全數館藏隸屬梵谷家族的梵谷基金會，他們將持有的梵谷畫作永久借展，若以故宮新制，不捐贈就不能寄存或借展，那觀光客恐怕都無法到梵谷博物館朝聖大作，呼籲故宮以長期借展取代寄存。
中山大學劇場藝術系教授陳尚盈表示，將長期借展翻譯成寄存，感覺故宮是大倉庫，這是自貶身價的說法；若以長期借展產生的經濟效益、博物館公共性目的、世人能夠觀展等，可知是非常值得繼續做的事情，能不需透過每次借展，花費金錢、人力等，如此「好康」的方式，令人質疑中斷理由何在？
另外，她也想知道，故宮目前寄存文物還有多少件，難道都要把文物還給所有寄存人嗎？且私人捐贈文物，在實務上不容易做到，若要全數購買，故宮有這筆預算嗎？呼籲博物館與寄存者之間最重要的就是互信與尊重，如此，文化資產才能繼續在台灣被看見。
台北教育大學文創系教授林詠能建議，比較好的方式是將寄存改借展，以英國為例，透過條件式的免稅誘因計畫，讓珍貴藝術品或建築可以長期借給政府或博物館展出，來換取適當免稅，但這取決於文物重不重要，必須由委員會審議，不會由館長一人決定。他認為，展品處理要有適當審議程序，應有更多決策方式、保持彈性，寄存改借展必須存在，並強調，未來有關博物館收藏、借展、註銷都要有嚴謹審議過程，採委員會多數決是博物館界共識。