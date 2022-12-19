▲ 266 萬起全車採四輪傳動式樣！Mercedes-Benz 大改款 GLC 正式發表上市

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隨著新世代設計語彙推進，The new GLC 頭尾燈演變得更銳利，加入多光束智慧型數位頭燈更加閃耀，而運動化引擎蓋隆起造型與車側線條的改動，更顯征服者氣息與王者風範。其協調均衡的設計使升等車身尺碼後依舊保有緊緻的視覺感受，而加大的車室不僅創造出舒適的乘坐空間，更擴大了後行李廂載物機能至 620 公升 (最大 1680 公升)。不僅如此，前座科技感十足的大面積中央直立式 11.9 吋高解析度觸控螢幕，搭載全新 MBUX 多媒體系統，使操作更加直覺便利，其Zero Layer 零層級觸控介面預設的導航系統亦提供最新 MBUX 擴增實境導航功能，在複雜的交通區段可以輕鬆找尋前進的道路；若進入狹窄的巷弄或停車場，360° 環景攝影結合 3D 模擬成像，可自由切換至駕駛所需要的俯瞰視角。頂尖的科技配備與獨到的設計賦予 The new GLC嶄新的視野，由內而外如王者再臨自信穿梭在城市街道。
承襲 S-Class 劇院饗宴與先進安全
愜意駕馭旅程，怎麼能缺少樂曲同行？全新 GLC 的 Burmester® 環場音響系統提供 15 具高傳真喇叭與總輸出高達 710 瓦的 DSP 擴大器，讓移動的每一刻皆是頂級劇院饗宴。而全新世代的豪華座艙設計，從門飾板上緣縫線及類 Nappa 皮質包覆，縈繞至前方控台的發光出風口氛圍燈．或內門扶手帶金屬刻紋的細膩設計，皆樹立起同級產品中無人能敵的座艙氛圍。當然，與 S-Class 同等級的進階智慧駕駛輔助系統，電容式觸摸感應方向盤等全方位的主被動安全防護，都讓每一趟旅程都能更加放鬆與安全。
新世代動力科技 挑戰全能之最
The new GLC 全新升級後的動力系統為 Mercedes-Benz 直列四缸 M254 渦輪引擎搭載第二代 ISG 48V 高效輕油電系統，爆發最大馬力 281 hp，與最大扭力 400 Nm 提供城市道路中充沛的起步加速，在陡坡與山路上，4MATIC 全時四輪驅動系統則提供可靠的動力輸出與出色的操控表現；若在探險的途中進入彎曲窄巷或碎石小路，則可透過中控螢幕切換至越野駕駛模式，此時系統將提供「地表偵視」使駕駛員輕鬆避開障礙物並行駛於正確道路上。然而除了可征服任何道路的強大動力系統與輔助科技，在懸吊結構上也迎來突破性革新，前四連桿與獨立多連桿設定，並配合全新的選配AIRMATIC 氣壓懸吊下，使 GLC 同時擁有高質感乘坐品質與傑出的操控感，再加上被稱為黑科技的選配功能「後軸轉向系統」可使迴轉直徑由 11.8 縮小至 10.9 公尺，皆令 GLC 在同級車款中，憑著卓越的道路征服能力始終立於全能冠軍之位。
GLC 200 4MATIC
GLC 300 4MATIC
引擎型式
直列四缸缸內直噴+Turbo (48V 高效輕油電系統)
直列四缸缸內直噴+Turbo (48V 高效輕油電系統)
最大馬力
204 hp + 23 hp
258 hp + 23 hp
最大扭力
320 Nm
400 Nm
變速箱
9G-TRONIC 9 速手自排
9G-TRONIC 9 速手自排
軸距
2,888 mm
2,888 mm
行李箱空間
620 ~ 1680 公升
620 ~ 1680 公升
懸吊系統
AGILITY CONTROL 車高降低舒適型懸吊系統
跑車化懸吊系統
內外裝套件
AVANTGARDE Line
AMG Line
建議售價
NT$ 2,660,000
NT$ 3,110,000