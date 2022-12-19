蒲亭動作頻傳！俄中確認聯合軍演 白俄擬為下個演習地
俄烏戰爭持續近10個月，隨著冬季到來，外界認為俄羅斯試圖「凍結」戰爭等待2023年春天再發動更大攻勢。俄羅斯國防部今（19）則宣布，自21日起至27日將與中國舉行聯合海軍演習；不僅如此，俄羅斯國際傳真社（Interfax）也稱俄軍將準備在烏克蘭鄰國白俄羅斯進行區域軍演。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合路透社、俄羅斯國際傳真社等外媒報導，俄國自2012年就和中國進行年度軍事演習，俄國防部表示，今年聯合軍演將涉及於東海進行飛彈和大砲射擊，演習主要目的則是加強俄中海軍合作，維護亞太區域的和平與穩定。
中國與俄羅斯保持的友好關係，並未因今年2月莫斯科發動的大規模侵烏行動而有所改變。中國領導人習近平在過去10個月，一直是蒲亭尋求反西方聯盟中的關鍵盟友，北京在國際社會上亦對俄烏戰爭採取保守立場，既擔心被打入危害人權陣線，也不願出面譴責盟友俄羅斯。
根據俄國防部，此次軍演莫斯科與北京除了派出雙方的戰機與直升機外，俄羅斯還將派出4艘軍艦參演，包括瓦雅格號（Varyag）飛彈巡洋艦，中國解放軍則會派遣6艘軍艦參演。
此外，俄羅斯總統蒲亭也有意在白俄羅斯進行軍演，報導指出蒲亭在訪問明斯克（Minsk）會見白俄總統魯卡申科前宣布，俄軍將在白俄區域進行演習，屆時將針對部隊作戰能力和戰備狀態進行最終評估。