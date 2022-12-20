小米再推新款機器人搶攻大掃除商機！會掃會拖萬元有找
搶攻農曆年前的大掃除商機，小米再推一款新款清潔家電－Xiaomi 掃拖機器人 S10+，吸力升級，同時內建大容量智慧型電控水箱，售價9,995元，即日起開賣，12/31前購買享早鳥價9,495元，再贈Redmi Buds 3。同時，針對玩家也推出了新品－Xiaomi 30 型電競曲面螢幕。
記者周淑萍/綜合報導
新款的Xiaomi 掃拖機器人S10+配備全新升級的強勁馬達，以4000Pa的強效吸力，徹底清掃家中角落，提供4段變速的吸力模式及450毫升大容量集塵盒，機身底部的雙層複合式拖布由梭纖布製成，有效清潔外還能細心呵護家中的地面材質免於刮傷，拖布採用魔鬼氈設計，可輕鬆拆卸清洗。此外，新的清掃模式以雙拖布高速旋轉，模擬手動拖地般加壓清潔方式，用高效的清潔模式，快速清除汙垢。
智慧型電控水箱，水箱增量至200毫升，以三段式水流控制確保出水均勻不滲漏，可持續濕拖長達最高80分鐘，範圍最大可達150平方公尺。同時，額定電池容量更提升至5,200mAh，在靜音設定的清潔模式下可使用最高長達2小時續航。
且這次加入3D障礙物迴避技術，透過機身的感應器偵測清掃環境，主動避開家中小型裝飾、延長線、家具等，也能自動避開厚地毯，讓地毯免於被拖布浸濕的窘境。售價9,995元，且即日起～12/31購買享早鳥優惠價9,495元，再贈Redmi Buds 3（價值945元）。
除了有清潔家電，針對玩家推出新款電競螢幕－Xiaomi 30型電競曲面螢幕，30吋21:9螢幕比例，搭配2560x1080解析度、99% sRGB寬廣色域提供超過1,670萬種色彩，以1800R曲率帶來全景視野暢玩遊戲。同時，支援AMD FreeSync™ Premium技術，以200Hz的高螢幕更新率、低幀率補償等巔峰效能，享受動態遊戲再也不必擔心卡頓、殘影、破圖等情形發生。
在外觀上，維持小米產品一致的簡約設計，機身背面採用獨特的噴霧處理，螢幕支架除了支撐整個螢幕，也能整合線材。附有HDMI、音訊、DC輸入等多元連接埠，滿足用戶的各種使用情境。售價8,995元，即日起開賣，12/31前早鳥優惠價8,495元，再贈小米 USB 3.0 HUB（價值225元）與小米液晶手寫板（價值495元）。