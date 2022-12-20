聖誕節交換禮物沒頭緒？小米5項2千元有找　不雞肋推薦

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- 「小米 50W 雙模行動電源 1A1C」聖誕價$695元：男女都適用的實用3C小物 ，擁有USB-A與Type-C雙接口，既是大功率充電器，又是雙口輸出的行動電源，Type-C接口輸出最高可達45W，可為手機、平版與筆電充電，適用各種族群且男女通用，送禮絕對零失誤。
- 「米家調理機」聖誕價$745元：擁有6葉螺旋刀頭，採用美國進口的Tritan材質攪拌杯，蓋上隨附杯蓋即可把蔬果汁帶出門，適合需要隨時補充能量的外食族。
- 「米家恆溫電水壺 1S」聖誕價$795元：1.7L大容量壺身配上13.5cm大口徑壺口，採用304不銹鋼內膽，高規格STRIX溫控器做到精準溫控。
- 「Xiaomi 水離子吹風機 H500」聖誕價$1,295元：擁有雙重水離子，保留頭髮中的天然水分，更以20m/s * 超高風速吹乾髮絲，減少髮質損傷，機身僅550公克攜帶方便，在出國潮大爆發的時刻，女生帶進行李也不佔位。
- 「米家電磁爐」聖誕價$1,595元：擁有99段微調控溫，採用外置金屬感溫探頭，可精準測出鍋體溫度，提供火鍋、蒸煮、煲湯、炒菜和煎炸5種模式，冬至煮湯圓、跨年火鍋、除夕圍爐都能直接上桌。
同時小米推出聖誕節優惠活動，精選多款手機、家庭產品推出直降優惠。旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降3,500元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12直降6,500元；Xiaomi 12T Pro售價19,999元，再贈米家聲波電動牙刷T500（價值995元）等。小米智慧顯示器 65型直降直降2,000元、小米智慧顯示器 P1 55型3,000元。Xiaomi 高溫無線洗地機W10 Ultra直降2,000元，購買再贈Xiaomi K歌麥克風（價值1,895元）。