執行長寶座不保？馬斯克開投票民調 近6成贊同要他走人
推特執行長、「前」世界首富馬斯克在重金買下這個社群平台後，引起一連串的風波仍持續發酵。稍早他在推特發起民調，詢問網友他是否該「卸任執行長職務」，如今投票結果出爐，有超過1750萬名網友投票，其中將近6成要求他走人，馬斯克是否會履行承諾就民調結果辭職，如果真的要走人又會是何時，這些答案現在成為眾人關注焦點。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國富豪馬斯克（Elon Musk）18日在推特（Twitter）推文，就他是否該卸任推特執行長一事進行民調，投票時間截止時已有1750萬個推特用戶參與投票，其中有57.5%贊同馬斯克該辭職走人，另外的42.5%網友則認為他不應該辭職。
馬斯克在今年10月27日以440億美元高價收購推特，但在上任執行長過後整家公司營運政策面臨大地震，首先他裁撤諸多管理階層與大幅裁員，然後又大動作將人請回來；昨日還宣布將刪除專門用來推廣其他平台如臉書、Instagram等相關帳戶，不再允許他們免費在推特上推廣其他社群媒體平台。
此外，他還針對5名記者將其推特帳號停權，只因為他們在推文宣傳自己不同社群的帳號。直到被歐盟與多國譴責影響新聞與言論自由過後，推特才恢復相關帳號。推特前執行長多西（Jack Dorsey）聞訊也批評這些推特新政策並不合理。
同時身兼特斯拉執行長的他，上週更一天脫手36億美元的特斯拉股票，三天內持續賣出2200萬股。受到供應鏈與電動車行業競爭激烈影響，特斯拉上週股價更一度慘跌16.1%，現在股東們紛紛抱怨要求換掉馬斯克，恐怕這名前全球首富將一夕之間被兩大公司炒魷魚。