▲ MINI CARE 歲末健診活動 六大項免費檢查

2022即將步入尾聲，MINI在今年與您創造無數回憶，每一個片刻皆是值得細細品味的美好體驗。來年，相信您與MINI也將展開更多精彩難忘的旅程，讓MINI熱血靈活的駕馭樂趣伴您隨心探索未知之境！
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MINI是您每一趟旅程中最堅實且可靠的夥伴，而在每趟精彩行程開始前，讓愛車維持最佳車況，給予您無憂無慮的駕駛體驗與用車生活。MINI總代理汎德於2022/12/15至2022/12/31止，於MINI全台經銷商服務中心舉辦「MINI Care歲末健診活動」。MINI全台服務中心嚴格採用與德國原廠相同標準的車輛檢修設備、與原廠一致的車輛檢測流程，在每一細節嚴格把關，從始至終與車主一同呵護愛車。活動期間，MINI車主預約回廠即享冷卻、煞車、底盤系統等六大項免費車輛檢查服務，選購原廠冷卻、煞車、底盤系統及雨刷片組零件享75折特惠。此外，在精彩旅程開始前，也別忘了為您的愛車與您搭配專屬風格精選加裝品與MINI生活精品，開啟獨樹一格的旅程！
MINI總代理汎德同步推出全新MINI 行車記錄器3.0 PRO，擁有2K高解析前鏡頭及FHD後鏡頭，無論行進間或停車模式皆可為您清晰記錄每一刻；全新推出的智能語音控制系統，可以簡易中文指令，在行車間輕鬆完成拍照、開啟及關閉錄音等功能。更全新推出觸控螢幕，讓您操作更為直覺，輕鬆掌握各式功能，全面守護您與愛車安全。
MINI總代理汎德與您攜手呵護您的MINI，更自始至終為您守護每一次的旅程，特別推出MINI延長保固服務MINI Repair Inclusive，讓您無須擔心未來維修問題，量身打造專屬MINI的延長保固方案，愛車隨時維持最佳狀態，安心地盡情享受MINI陪伴的每一刻！ 歡迎MINI車主利用MINI線上預約保養系統，或致電全台MINI服務中心事先預約回廠健診，節省您的寶貴時間，為愛車做周詳檢測，確保最佳行車狀態。MINI Care歲末健診活動，不僅守護您的愛車，更守護您與家人的美好時光。