魔獸冷板凳慘淪背景！正妹觀眾激似豆花妹 超狂背景起底
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨（18）日隨著球隊桃園永豐雲豹回到自家主場，卻因傷勢關係慘坐冷板凳，遭到現場球迷噓聲，甚至憤而離席。不過，就有眼尖網友發現，坐在魔獸後方的女觀眾相當亮眼，結果一查背景超級狂，更是PTT表特版公認的女神之一。
娛樂中心/綜合報導
自從霍華德來到台灣打球後，他的一舉一動備受關注，也讓線上觀看人數常常破萬，怎料，本周3連戰的最終戰卻坐在板凳上沒有上場，只能靠導播頻頻拍霍華德給大家看，結果卻被網友們意外發現，後面竟坐著一位外型氣質出眾的大眼長髮正妹，不斷拿著手機，笑著狂拍魔獸。
賽評也在一旁逗趣說，「我覺得導播不是要來拍Howard，是要拍他前面那個，我想網友都在問，她到底是誰？」對此，就有不少網友指出，其實這位正妹大有來頭，名叫「莊郁玟」，而她的妹妹正是街口支付前負責人胡亦嘉的妻子莊郁琳。
由於莊郁玟畢業於日本名校早稻田大學，雖然早在2018年結婚並育有2子，但無論氣質還是外型都非常出色，與妹妹莊郁琳多次登上PTT表特版，是鄉民公認的仙女姐妹花。網友紛紛留言，「整個雲豹只有魔獸和導播是對的，佩服」、「導播好人，一生平安」、「雲豹唯一的精華」、「有像95%的豆花妹...都很正！」（編輯：詹鎰睿）