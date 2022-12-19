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魔獸冷板凳慘淪背景！正妹觀眾激似豆花妹　超狂背景起底

▲魔獸的位置後方，出現一位氣質出眾的大眼正妹，結果一查背景超級狂。（圖／翻攝自T1聯盟官方YouTube）
▲魔獸的位置後方，出現一位氣質出眾的大眼正妹，結果一查背景超級狂。（圖／翻攝自T1聯盟官方YouTube）

娛樂中心/綜合報導

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨（18）日隨著球隊桃園永豐雲豹回到自家主場，卻因傷勢關係慘坐冷板凳，遭到現場球迷噓聲，甚至憤而離席。不過，就有眼尖網友發現，坐在魔獸後方的女觀眾相當亮眼，結果一查背景超級狂，更是PTT表特版公認的女神之一。

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自從霍華德來到台灣打球後，他的一舉一動備受關注，也讓線上觀看人數常常破萬，怎料，本周3連戰的最終戰卻坐在板凳上沒有上場，只能靠導播頻頻拍霍華德給大家看，結果卻被網友們意外發現，後面竟坐著一位外型氣質出眾的大眼長髮正妹，不斷拿著手機，笑著狂拍魔獸。

▲原來這位正妹莊郁玟大有來頭，經常登上PTT表特版。（圖／翻攝自IG）
▲原來這位正妹莊郁玟大有來頭，經常登上PTT表特版，也曬出當天和魔獸擊拳的影片。（圖／翻攝自莊郁玟IG）
賽評也在一旁逗趣說，「我覺得導播不是要來拍Howard，是要拍他前面那個，我想網友都在問，她到底是誰？」對此，就有不少網友指出，其實這位正妹大有來頭，名叫「莊郁玟」，而她的妹妹正是街口支付前負責人胡亦嘉的妻子莊郁琳。

由於莊郁玟畢業於日本名校早稻田大學，雖然早在2018年結婚並育有2子，但無論氣質還是外型都非常出色，與妹妹莊郁琳多次登上PTT表特版，是鄉民公認的仙女姐妹花。網友紛紛留言，「整個雲豹只有魔獸和導播是對的，佩服」、「導播好人，一生平安」、「雲豹唯一的精華」、「有像95%的豆花妹...都很正！」（編輯：詹鎰睿）

▲原來這位正妹莊郁玟大有來頭，經常登上PTT表特版。（圖／翻攝自IG）
▲妹妹莊郁琳（左）是街口支付前負責人胡亦嘉的妻子。（圖／翻攝自莊郁玟IG）
▲莊郁玟親眼看到魔獸（最左邊）後，和友人有說有笑。（圖／翻攝自T1聯盟官方YouTube）
▲莊郁玟親眼看到魔獸（最左邊）後，和友人有說有笑。（圖／翻攝自T1聯盟官方YouTube）

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