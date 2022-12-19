▲ 「X-TRAIL e-POWER 預賞會」超過千位消費者參與 北區首批配額 250 台週末完售

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首場鑑賞家會員專屬「X-TRAIL e-POWER 預賞會」於12月16日至17日週末連續兩天由北區台北市、新北市與桃園市經銷公司舉辦，北區報名活動提早額滿並追加場次，超過千位鑑賞家在寒冷天氣中熱烈蒞臨賞車。
X-TRAIL e-POWER擁有「不用充電的電動車」美名，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100% 純電驅動的駕馭體驗，相較電動車不僅無里程焦慮，售價更是低於多數進口電動車，為目前市場上最具CP值之純電驅動車輛之一，因此首場「X-TRAIL e-POWER 預賞會」即獲得鑑賞家熱烈參與及支持，人潮絡繹不絕，甚至啟動分流賞車以舒緩會場人潮。
北區首批配額週末完售 彰顯 X-TRAIL e-POWER 科技動力與精品質感
NISSAN X-TRAIL e-POWER 100% 純電驅動，有三大黑科技令北區鑑賞家們相當激賞與喜愛，第一黑科技為電力自造的「e-POWER動力系統」，擁有電動車般的駕馭感受，但無須擔心電動車的里程焦慮，第二黑科技為「e-4ORCE電子四驅穩定系統」，透過萬分之一秒的精準馬達控制(註3)，享受舒適與安全兼具的駕馭體驗，第三黑科技為「ProPILOT智行安全系統」，提供Level 2輔助駕駛功能，完整守護車主與乘坐者的安全，搭配豪華進口車的數位精品座艙，由12.3吋數位儀表板、12.3吋數位影音主機與10.8吋數位抬頭顯示器組成，讓X-TRAIL e-POWER 科技感更上一層樓(註4)。
X-TRAIL e-POWER以「不用充電的電動車」美名熱銷全球，日本雖因交車時間過長而暫停接單，但為滿足消費者期待，裕隆日產汽車成功爭取到首批年度配額600台；X-TRAIL e-POWER在動力、內外裝及完備的科技安全配備等產品力，深受參加首場預賞會的鑑賞家肯定，認為預售價物超所值並直接下訂，北區經銷公司2023年首批250台配額已於週末預賞會活動全數完售，裕隆日產感謝鑑賞家對於X-TRAIL e-POWER 100% 純電驅動技術的支持與肯定，將持續與日本原廠爭取更多配額，滿足眾多準車主的期待。
<NISSAN e-POWER 鑑賞家> 千元入會獨享10項禮遇
為讓消費者搶先體驗e-POWER不用充電的電動車，裕隆日產自2022年12月1日起至2023年1月8日止，啟動<NISSAN e-POWER鑑賞家>線上行銷活動，凡於活動期間線上付費1,000元，即可獲得最高總價值達32,000元的10項獨享禮遇，包含搶先鑑賞 X-TRAIL e-POWER純電驅動的魅力、優先下訂特權、獲得最新車輛到港動態及取得e-POWER第一手情報，更贈送獨家e-POWER專屬棒球帽2頂與e-POWER專屬年曆，獨享尊榮。NISSAN e-POWER鑑賞家們更擁有X-TRAIL e-POWER正式上市後的優先試乘權，完成試乘體驗再贈X-TRAIL e-POWER模型車乙台。
另外，為回饋NISSAN e-POWER鑑賞家們對裕隆日產的支持，凡於2023年2月28日前下訂 X-TRAIL e-POWER 可再特享鋰電池10年或20萬公里專屬保固，提供安心駕馭無後顧之憂的e-POWER用車體驗(註5)。
「X-TRAIL e-POWER 預賞會」中南部巡迴持續展開
首場「X-TRAIL e-POWER 預賞會」於北區經銷公司圓滿落幕，獲得熱烈回響，後續中部及南部場次將於2022年12月23日、12月24日、2023年1月6日、1月7日及1月8日持續展開，敬邀顧客把握機會，及早加入<NISSAN e-POWER鑑賞家>，預約報名「X-TRAIL e-POWER 預賞會」，搶先鑑賞下訂X-TRAIL e-POWER，享受100% 純電驅動的技術魅力。
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NISSAN e-POWER鑑賞家專屬「X-TRAIL e-POWER 預賞會」
場次
地點
時間
場次
1
新竹展示中心
新竹市東區經國路一段2號
2022/12/23 (五) 下午15:00 – 20:00
2022/12/24 (六) 上午10:00 – 17:00
2
五權西路展示中心
台中市南屯區五權西路二段1161號
2022/12/23 (五) 下午15:00 – 20:00
2022/12/24 (六) 上午10:00 – 17:00
3
松竹展示中心
台中市北屯區松竹路三段8號
2022/12/23 (五) 下午15:00 – 20:00
2022/12/24 (六) 下午13:30 – 17:30
4
員林展示中心
彰化縣大村鄉中山路二段329號
2023/01/06 (五) 下午15:00 – 20:00
5
博賢展示中心
嘉義市西區世賢路二段505號
2023/01/08 (日) 下午14:00 – 18:00
6
健康展示中心
台南市南區中華西路一段79號
2023/01/06 (五) 下午15:00 – 20:00
2023/01/07 (六) 上午10:00 – 12:00
7
大中展示中心
高雄市左營區大中一路399號
2023/01/06 (五) 下午15:00 – 20:00
8
一心展示中心
高雄市前鎮區一心一路356號
2023/01/07 (六) 下午14:00 – 17:00