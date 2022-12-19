▲ Honda Certified Used Car 台北民權店正式開幕

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HCUC / Honda Certified Used Car 是將Honda原廠認證的中古車，提供給台灣消費者，我們採用原廠八大類標準，共137項檢驗程序來檢驗每一台出廠的車輛，讓消費者能夠安心且安全的購買到如同新車品質水準的商品。
在HCUC增換購以及愛車出售時，我們也提供「原廠保固」、「原廠專業鑑價」、「原廠服務」、「履歷透明」、「交易權益」、「道路救援」及「7天鑑賞期」。這些服務項目代表著Honda Taiwan對台灣市場的承諾並秉持著追求顧客滿意度No.1 的精神用最嚴格的審核條件，提供給車主專業且有保障的優質車款。
Honda Certified Used Car – Minquan (民權店)
Honda Certified Used Car Minquan 是我們全台第一家原廠認證中古車結合Honda服務廠，提供消費者就近處理您的愛車；民權店不僅有HCUC原廠認證中古車，如同新車一般的優質車款，同時服務據點採用全程e化接待服務、手機APP可以隨時確認車輛維修狀況。不僅嚴格遵守Honda 服務流程以及品質，並提供所有來廠保養維修的顧客手工精緻洗車，同時也幫助解消內湖廠的服務量能，提升保修效率並提供優質的保修服務。