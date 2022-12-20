數位部改善山區通訊品質　新建基地台讓登山更安全

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為配合行政院開放山林政策，自109年起開始推動的「改善山區行動通訊品質計畫」，截至111年底已完成改善93處林務局所提出的重點山屋、步道與山難熱點的行動通信訊號涵蓋，其中包含「翠峰山屋」、「中霸山屋」、「九九山莊」、「嘉明湖山屋」、「向陽山屋」、「天池山莊」與「檜谷山莊」等重要地點，有效改善山區行動通信品質，提升山域急難救助時的通信能力。
葉寧表示，「登高必自卑，行遠必自邇」，山區基地台的建置如同攀登高山一樣，雖然有其艱辛與困難，但每跨出一步，就離目標又近了一些，112年度將持續辦理該計畫。預期至112年底，可達成累計改善111處山區行動通信訊號涵蓋，未來更可將山區訊號改善點位資訊以Open Data方式進行開放，提供民間免費運用，創造出更多不同的加值應用，嘉惠廣大山友及民眾。
數位部說明，這3個山區訊號改善點預計在112年1月底於Open Data公開座標，規劃公開的座標並非基地台實際座標，而是經改善及量測後，建議民眾手機通訊的點位。
這些改善點位開放後可能的應用，包括在離線地圖中，增加訊號改善點位，讓山友在迷路或需要救助時，可以知道如何走到最近的訊號改善點位進行緊急聯繫；提供緊急救援所需點位資訊；讓山友主動於訊號改善點位回報行程情況；配合消防署建置全國視訊119 App系統，消防署可給予急救醫療諮詢與指導，立即了解待救者生命徵象等。
葉寧日前以視訊方式測試山區行動通訊品質，連線畫面與收音都相當清楚，現場山友及民眾對基地台完成後大幅改善的通訊品質十分有感。
當天在水漾森林登山口處進行視訊的嘉義縣阿里山鄉豐山村長陳建富指出，以往當地的登山客如因不熟悉路況而走失時，常會因通訊不良而增加救援的困難，現在基地台啟用優化通訊涵蓋後，提升了救援效率，登山客也可在第一時間打卡及傳送山中美景給親朋好友，有助於當地觀光產業的推廣，特別感謝數位部對山區訊號改善所做的努力。