梅西曾贈劉曉波簽名照！牽線人讚他：球技高、人品好

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林子健又聲稱，他事後想想，應該直接替劉曉波向梅西索取簽名照，於是就寫信給梅西所在的球隊，介紹劉曉波是人權捍衛者，曾獲諾貝爾和平獎，因罹癌恐將不久人世，希望能圓他這個夢想；而球隊和梅西二話不說，馬上簽名寄出簽名照，絲毫沒有因畏懼中共而拒絕之意，也讓林子健直呼：「他拿世界杯，一個好人，球技好、人品也好，至少敢簽名給劉曉波。有勇氣去簽名給劉曉波，能夠拿世界杯他是配得的，他不只是阿根廷的球王，是全世界的球王。」
可惜的是，當梅西的簽名照寄達香港時，劉曉波已經病逝，林子健還是寫了感謝信，並設法將私藏的球衣和簽名照，轉交給劉曉波的遺孀劉霞，還在臉書上公開讚揚梅西與球隊無懼被中共封殺的可能性，依然基於人文精神送上關懷，無疑是人性典範；然而，這也讓他開始遭到國安人員迫害，威脅他不可將梅西的簽名交給劉霞，他本人甚至曾遭可疑男子聚眾綁架毆打，傷痕累累。
林子健提到，當時才發生香港銅鑼灣書店店長林榮基等人「被失蹤」事件，民主黨建議他召開記者會將此事公開，並提供驗傷單、國安人員手機號碼等證據，可是不久後，中共官媒就指控他被綁架是自編自導自演，最終他被以報假案判刑5個月，花了2年、散盡家財打官司，仍留下案底，也無法出國讀書，2020年出獄至今都找不到工作。
林子健受訪時哽咽的說，看到梅西率阿根廷奪冠讓他非常感動，他也是時候停止哀傷、不再反覆回想過去曾發生的壞事，從而開展新人生，相信劉曉波在天有靈，知道梅西拿世界盃冠軍，也會非常開心。旅美作家余杰，也透過臉書提及梅西曾贈劉曉波簽名照這件往事，直言梅西此舉不簡單，因為這會觸怒中共，甚至讓他在中國損失數千萬的廣告收入，但他並不害怕，與美國一些NBA球星形成強烈對比。