Hyundai Kona大改款終於現身，科技感家族風格為一大亮點!

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大改款Hyundai Kona在外觀上採用與新世代Staria類似的橫貫式LED日行燈作為前緣特徵，下保桿則因車型區隔在燃油車型上分為標準版與N Line兩種造型，前者在水箱罩兩側設計有三角形的鍍鉻通風進氣口，後者則使用更為複雜的梯形元素凸顯其性能化風格，至於純電的EV車型則採用封閉式水箱罩設計，並於下緣賦予矩陣畫素的網格設計營造更具未來感的視覺印象。
相較下車側曲線就顯得相對保守，並沒有用太多摺線凸顯其運動本質，不過仍可見到延續前代車型在輪拱上採用塑料材質的設計作為其跨界休旅的特徵，N Line版本則在車頂後端裝配更大尺寸的尾翼、銀色側裙及黑色後視鏡蓋與車頂配色來強化其性能味；車尾則延續前緣的設計風格以橫貫式的LED燈收尾，方向燈及煞車燈組同樣設計於左右兩側，N Line車型則以雙出排氣尾管強化其性能本質。
這次大改款Kona受惠於車身尺寸全面放大，在車長增加150 mm、軸距增加60 mm、車寬增加25 mm的條件下，以往較令人詬病的後車艙空間獲得紓解，至於配備面部分則採用兩組12.3吋螢幕建構出一組尺寸超大的駕駛儀表與中控螢幕，原本設計在中央鞍座的排檔桿已被移至方向盤上，騰出的空間讓視覺感受更為清爽；動力數據雖未公佈，但據猜測燃油車型應該會使用與Niro相同的1.6升四缸渦輪增壓引擎，最大馬力為139匹，扭力峰值為264 Nm，純電的EV車型則會配置64.8 kWh的電池模組與可輸出201匹馬力的電動馬達，預估續航里程可超過400公里，接下來幾個月內原廠會釋出更多訊息，屆時再為網友們持續追蹤。