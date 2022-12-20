阿根廷門將獲金手套獎！「胯下歡呼」曝原因：法國人噓我
2022年卡達世界盃足球賽劃下完美句點，冠軍由阿根廷隊取得，擊敗對手法國，不僅全隊拿下大力神盃，30歲門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也獲得「金手套獎」，但他在上台領獎時，卻在保守的穆斯林主辦國卡達面前，將獎杯放在胯下前做1舉動，輕浮行為引發爭議，他在接受媒體訪問時則坦言背後有原因：「是因為法國人噓我，我才這麼做的。」
編輯中心/綜合報導
阿根廷隊獲得冠軍，門將馬丁尼茲功不可沒，他在本屆賽事點球大戰中共撲出3球，守護住了阿根廷的大門，決賽奪冠時忍不住喜極而泣，最後更抱回金手套獎。
馬丁尼茲在上台領金手套獎時，絲毫掩蓋不住喜悅之情，先是開心地拿著獎盃擺出各種Pose，接著要下台前，突然將獎盃放在胯下前，緊咬下唇露出猙獰表情，腰部還往前頂，拿著金手套抖了好幾下，讓台上的主辦國人員看傻了眼。還有外媒指出，這個動作是專門用來挑釁及羞辱對手。
事後，馬丁尼茲在接受阿根廷媒體TyC sports採訪時透露，他會在領獎時做出這個舉動，是因為法國人噓他，「我無法理解他們的傲慢」，對於外界批評也毫不在意，只是遵照自己的想法去做。馬丁尼茲也吐露金手套得獎感言，表示自己出生自一個十分貧窮的地方，年紀輕輕就到英國打拼，希望能把這個獎獻給家人、孩子。（編輯：賴禹妡）