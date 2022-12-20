TikTok國安疑慮未消　美又有兩州政府機關禁用

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美國部分國會議員上週提出法案，尋求在國內全面封殺TikTok，此舉將仿效其他早已禁用的國家，例如印度。
總部位於美國的公司Jamf Holding Corp.主要銷售各團體可在智慧型手機iPhone和其他蘋果（Apple）裝置上啟用過濾和安全措施的軟體。這家公司說，自今年中以來，他們愈來愈多政府客戶限制使用TikTok。
這家公司還說，Jamf全球公部門客戶管理的裝置本月嘗試連線TikTok約有65%被擋，包括學區和其他各種單位，被擋比例高於6月的10%。
TikTok今天在聲明中重申，「這麼多州加入政治潮流，基於毫無根據的TikTok相關不實說法來制定政策，這些舉措將無助於促進美國的國家安全」，TikTok對此「感到失望」。
路易斯安那州州務卿阿多殷（Kyle Ardoin）表示，他禁止他的單位所有裝置使用TikTok，理由是具有潛在安全威脅，但目前沒有發現任何問題。西維吉尼亞州審計員麥卡斯基（JB McCuskey）說，他的單位也是同樣做法。
美國官員和TikTok多月來一直在商討訂定國安協議，尋求消除外界對中國可取得TikTok超過1億名美國用戶資料的疑慮。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111220