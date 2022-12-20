川普批眾議員提出假罪名　阻擋他再選總統

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川普是美國史上第一位任內兩度遭遇彈劾的總統。第一次是2019年12月曾因濫用職權與妨礙國會調查為由，遭到眾議院提請彈劾；第二次是美國國會2021年1月6日遭到川普支持者闖入，聯邦眾議院以煽動叛亂為名對川普提出彈劾。川普兩場彈劾案都以無罪脫身。
川普今天說：「起訴我的整個事件與彈劾如出一轍，是一場將我與共和黨邊緣化的跨黨派行動。」
聯邦眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會今天一致敦促司法部，追究川普煽動叛亂、妨礙公務程序、密謀欺詐美國政府以及做偽證等罪名。
聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）概述委員會的調查結果時說：「委員會已經掌握了重要證據，證明川普總統有意破壞我們憲法規定的和平權力移交。」
拉斯金說：「我們認為，根據我的同僚今日所述、根據貫穿整場聽證會所蒐集的證據，有必要對前總統川普提出刑事轉介（criminal referral）。」
委員會對司法部提出的建議，最終將交由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）指派的特別檢察官定奪，以調查川普在國會暴動案以及他試圖推翻2020年總統大選的角色。美國2020年大選是由民主黨候選人拜登贏得。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1111220