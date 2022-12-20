漲不停！過半民眾估今年通膨逾3%　近4成看年終不到1個月

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根據調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.78%，較11月調查的2.65%上揚，76%民眾認為2022年經濟成長率會在2%以上。
在物價部分，有90.8%的民眾覺得目前物價相較過去半年上漲，也有82%的人預期未來半年物價還會再上漲，更有59.3%的人估2022年通膨會在3%至3.5%，17%民眾覺得會高於3.5%，另有25%的人預估會落在2.5%至3%之間。
關於薪資部分，調查結果有58.5%的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2021年調查增加9個百分點；預期會加薪的民眾比例從44.3%下降至32.7%，較2021年調查減少11.6個百分點，而減薪的民眾比例則從6.2%上升至8.8%，較2021年調查增加2.6個百分點。整體而言，這次調查有67.3%民眾預期薪資將維持不變或下降，顯示民眾對明年調薪的樂觀程度比例則較2021年下降。
對於年終獎金的預期，有38%的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，較2021年調查減少0.7個百分點，預期在1至3個月的民眾比例則升至55.1%，較2021年調查增加0.9個百分點；此外，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約6.9%，較2021年調查增加0.2個百分點。