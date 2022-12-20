▲ 面對電氣化態勢 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 用六缸來展現存在的價值

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這次所體驗的 Audi A7，雖僅有做出年式更新，既有世代所形塑的架構不變，但台灣分公司做了一個我個人認為相當正確的決策，那便是在既有四缸動力配置的基礎上，增列一款我們本次試駕的 55 TFSI quattro，核心改為 V 型六缸渦輪增壓機制。而回到前言所述，對於有著汽車媒體身份的我們而言，改搭六缸配置在動力傳遞體感上確實有著截然不同的魅力，但對於消費者來說呢？面對透過 e-tron 車系邁入電氣化進程的 Audi 而言，這具六缸，還有價值嗎？
其實要解開這個問題難度不難，只要站在產品的對應受眾來思考即可，Audi A7 之於同門師兄弟 A6、亦或是老大哥旗艦 A8 而言，係屬於較為感性面的作品，這一點從它充滿 Coupé – like 轎跑式的車身輪廓即可看出端倪，也就是說，相較於效率、油耗，這類車型的消費受眾更看重獨樹風格與自我生活實現，把這個思考角度放在動力上，縱然現階段的各式四缸引擎，透過渦輪、周邊耐用零件的優化，要榨出三、四百匹的馬力不是問題，但四缸與六缸背後所代表的意象仍有所差距，且對於有足夠經濟能力負擔此類車型的受眾而言，約莫 40 萬的價差根本不是天大的差距，有著高缸數機體的不凡地位來彰顯個人價值，何樂而不為呢？總之，筆者認為 A7 45 TFSI 與 55 TFSI 之間的差異，並非能夠用數據來衡量，而該以較為感性的面向來討論。
當然，這不代表 A7 在速度的推進上就不若他人，在運動模式下，本車會強制將轉速域鎖定在高點，先天性大排量與渦輪的助力，讓其在高速公路、或是山路間的頻繁提速都能氣定神閒，不費吹灰之力，這就是六缸所帶給本車作為豪華轎跑的獨有魅力，優雅而從容。此外，A7 與 A6、A8 均採用集團 MLB 模組化平台所建構，前後五連桿的設定在優雅中帶了些許動感，你不會期待一輛車長超過五米的大型房車能夠給予駕駛人多少樂趣，但需要時，本車還是能夠如你所願，傳遞一定幅度的路面訊息給予車室，且轉向設定精準無虛位，龐大車身也能有一定程度的駕駛樂趣，不過於急躁、也不會一昧地展現其溫柔的舒適面向，這種平衡便是 Audi 的優勢所在。
端看目前台灣市場的態勢，Audi A7 最明顯的對手就是 Mercedes-Benz CLS、以及 BMW 8 Series 等，但無論在售價、甚或是配備方面，怎麼算都是 A7 佔有絕對優勢，若把視線拉回車系編成，45 TFSI 與 55 TFSI 之間的配備差異實在不大，但 40 萬的價差可以換得更具魅力的六缸、20 吋圈胎組、以及 S line 運動化外觀套件，面對早已進入電動車世代的 Audi 而言，這或許也是對內燃機引擎最後的告別了，相信作為層峰階級的你，這道選擇題早已有了答案。