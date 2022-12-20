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面對電氣化態勢 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 用六缸來展現存在的價值

▲ 面對電氣化態勢 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 用六缸來展現存在的價值
▲ 面對電氣化態勢 Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro 用六缸來展現存在的價值

2GameSome - 有車賞

高缸數引擎對於身為車評的我們而言貌似接觸機會多不勝數，但秉持專業，心裡當然明白這些動力選擇放眼市場早已非主流，小排量渦輪引擎、電氣化等科技充斥大眾腦海；這類大排量高缸數動力核心的美好，或許也只剩下層峰客群得以體會。

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Audi A7 邁入 23 年式後，將四缸歸列在較入門定位，於旗艦編成上增加一款 55 TFSI quattro 車型。
Audi A7 邁入 23 年式後，將四缸歸列在較入門定位，於旗艦編成上增加一款 55 TFSI quattro 車型。
這次所體驗的 Audi A7，雖僅有做出年式更新，既有世代所形塑的架構不變，但台灣分公司做了一個我個人認為相當正確的決策，那便是在既有四缸動力配置的基礎上，增列一款我們本次試駕的 55 TFSI quattro，核心改為 V 型六缸渦輪增壓機制。而回到前言所述，對於有著汽車媒體身份的我們而言，改搭六缸配置在動力傳遞體感上確實有著截然不同的魅力，但對於消費者來說呢？面對透過 e-tron 車系邁入電氣化進程的 Audi 而言，這具六缸，還有價值嗎？

55 TFSI quattro S line 建議售價為 408 萬元。
55 TFSI quattro S line 建議售價為 408 萬元。
S line 套件的搭載理所當然為本車增添了不少跑格氣息，卻也無損其優雅姿態。
S line 套件的搭載理所當然為本車增添了不少跑格氣息，卻也無損其優雅姿態。
255 / 40 R20 為本車標準配胎尺寸。
255 / 40 R20 為本車標準配胎尺寸。
這是筆者認為 A7 最讓人難忘的設計角度，Coupé-Like 的造型勾勒一直是 Audi 所擅長的造車工藝。
這是筆者認為 A7 最讓人難忘的設計角度，Coupé-Like 的造型勾勒一直是 Audi 所擅長的造車工藝。
貫穿式尾燈貌似已成為現今車輛設計的主流。
貫穿式尾燈貌似已成為現今車輛設計的主流。
A7 與 A6、A8 一樣，均採用目前品牌最尖端的內裝科技鋪陳。
A7 與 A6、A8 一樣，均採用目前品牌最尖端的內裝科技鋪陳。
比起雙 B 直接用一體式的螢幕直接強行置入中控，個人較愛這種層層堆疊的鋪排方式。
比起雙 B 直接用一體式的螢幕直接強行置入中控，個人較愛這種層層堆疊的鋪排方式。
繡有 S line 圖騰的座椅，在包覆性與支撐性均不俗，但筆者還是相當懷念 RS 車系的座椅配置。
繡有 S line 圖騰的座椅，在包覆性與支撐性均不俗，但筆者還是相當懷念 RS 車系的座椅配置。
因應 A7 quattro 四輪傳動的身份，後座中央隆起的幅度理所當然也會較高。
因應 A7 quattro 四輪傳動的身份，後座中央隆起的幅度理所當然也會較高。
其實要解開這個問題難度不難，只要站在產品的對應受眾來思考即可，Audi A7 之於同門師兄弟 A6、亦或是老大哥旗艦 A8 而言，係屬於較為感性面的作品，這一點從它充滿 Coupé – like 轎跑式的車身輪廓即可看出端倪，也就是說，相較於效率、油耗，這類車型的消費受眾更看重獨樹風格與自我生活實現，把這個思考角度放在動力上，縱然現階段的各式四缸引擎，透過渦輪、周邊耐用零件的優化，要榨出三、四百匹的馬力不是問題，但四缸與六缸背後所代表的意象仍有所差距，且對於有足夠經濟能力負擔此類車型的受眾而言，約莫 40 萬的價差根本不是天大的差距，有著高缸數機體的不凡地位來彰顯個人價值，何樂而不為呢？總之，筆者認為 A7 45 TFSI 與 55 TFSI 之間的差異，並非能夠用數據來衡量，而該以較為感性的面向來討論。

本車搭載 V6 渦輪增壓引擎，具備 340 hp / 500 Nm 的峰值輸出。
本車搭載 V6 渦輪增壓引擎，具備 340 hp / 500 Nm 的峰值輸出。
變速箱為七速自手排機制。
變速箱為七速自手排機制。
要想從車長過五米的 A7 上獲得過彎的俐落感是不理性的想法，但游刃有餘的懸吊設置，卻讓我留下深刻印象。
要想從車長過五米的 A7 上獲得過彎的俐落感是不理性的想法，但游刃有餘的懸吊設置，卻讓我留下深刻印象。
當然，這不代表 A7 在速度的推進上就不若他人，在運動模式下，本車會強制將轉速域鎖定在高點，先天性大排量與渦輪的助力，讓其在高速公路、或是山路間的頻繁提速都能氣定神閒，不費吹灰之力，這就是六缸所帶給本車作為豪華轎跑的獨有魅力，優雅而從容。此外，A7 與 A6、A8 均採用集團 MLB 模組化平台所建構，前後五連桿的設定在優雅中帶了些許動感，你不會期待一輛車長超過五米的大型房車能夠給予駕駛人多少樂趣，但需要時，本車還是能夠如你所願，傳遞一定幅度的路面訊息給予車室，且轉向設定精準無虛位，龐大車身也能有一定程度的駕駛樂趣，不過於急躁、也不會一昧地展現其溫柔的舒適面向，這種平衡便是 Audi 的優勢所在。

不過於急躁，從容而優雅地攻克每一處彎道，是試駕一天 A7 給予我的最大印象。
不過於急躁，從容而優雅地攻克每一處彎道，是試駕一天 A7 給予我的最大印象。
端看目前台灣市場的態勢，Audi A7 最明顯的對手就是 Mercedes-Benz CLS、以及 BMW 8 Series 等，但無論在售價、甚或是配備方面，怎麼算都是 A7 佔有絕對優勢，若把視線拉回車系編成，45 TFSI 與 55 TFSI 之間的配備差異實在不大，但 40 萬的價差可以換得更具魅力的六缸、20 吋圈胎組、以及 S line 運動化外觀套件，面對早已進入電動車世代的 Audi 而言，這或許也是對內燃機引擎最後的告別了，相信作為層峰階級的你，這道選擇題早已有了答案。

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