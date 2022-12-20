【車勢星聞】浩角翔起、白家綺主持高雄跨年，交管資訊看這裡

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創意滿滿的idea給大家，從夢時代到去年有軍艦的蓬萊舞台，再到今年睽違八年的180秒高空煙火秀要讓大家看得過癮。浩子也提到年底，小孩都還會提醒他是不是要去高雄玩了，吃貨的浩子今年更是訂了知名的汕頭火鍋要在後台開吃。白家綺更提到今年有中華路進行式舞台以及成功路未來式雙面舞台，更是跨年首創史無前例，還會搭檔蘇晏霈、張家瑋、謝京穎、楊淨宇和波波蓁6人組成「PT Girls」要無尺度的「地獄辣椒」性感辣翻天，白家綺說之前都在「生小孩」，今年要加倍奉還辣給大家看，能演又能跳的辣妹組合，將會帶來一連串組曲電音演出，只是為了要給雙面舞台最高規格的陣容，就連舞群都從6位增加到34位，服裝也各種風格應有盡有，絕對讓民眾大飽眼福。高市府也貼心提醒，由於配合舞台搭設，從2022年12月21日開始時代大道(中山路至成功路段)將管制通行；跨年活動當天(31日)下午3點開始，周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，將實施三階段交通管制，管制區內禁止車輛通行及停放；捷運屆時將加密班次至3分鐘一班，同時還有「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車，建議民眾多加利用大眾運輸。