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廖老大22間加盟主聯手！開新店「鴿子茶飲」　開幕時間曝

▲22間廖老大前身的飲料店，成立自救會聯手再創新品牌「鴿子茶飲」。（圖/鴿子茶飲臉書）
▲22間廖老大前身的飲料店，成立自救會聯手再創新品牌「鴿子茶飲」。（圖/鴿子茶飲臉書）

編輯中心/綜合報導

「台灣賽車教父」廖老大自創茶飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」今年曾經掀起話題，但後續因為品質不一因而許多加盟店都營業不到幾個月就倒閉。對此，前議員王浩宇在臉書發文表示「部分廖老大前加盟主聯合開創新飲料品牌，並將會全台同時開幕」而該新品牌粉專也貼出10大QA解惑，證實確實是前加盟店主們以「鴿子茶飲 PGTea」重新啟業。

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王浩宇在臉書提到「廖老大即將全滅，22家同時開幕，感謝林董協助虧損嚴重的廖老大加盟主聯合創造新品牌，12月23日開始連續7天，每家店、每家門市免費送100杯，加強採用台灣在地茶、在地農產！」也喊話表示「因為是原店改裝、換招牌，因此設計上有很多限制，美觀仍待努力，但煮茶的SOP重新設計、訓練，多數茶來自台灣、菜單也經過專業輔導、設計，絕對比本來廖老大好喝100倍」。

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▲▲22間廖老大前身的飲料店，成立自救會聯手再創新品牌「鴿子茶飲」。（圖/王浩宇臉書）
而「鴿子茶飲PGTea」也在粉專貼出10大QA：

Q1️: 鴿子茶飲PGTea的PG是什麼呀?

A1: PG為Pigeon的英文縮寫。

Q2: 為甚麼要用「鴿子」呀?

A2: 鴿子代表著和平和傳遞，希望藉由鴿子能將台灣茶葉及台灣人最愛的手搖飲，傳遞到全世界。

Q3: Logo 咖啡色配上綠色是怎樣的意象阿?

A3: 咖啡色是在台灣這片肥沃土壤，綠色為茶葉。

Q4: 聽說跟廖老大有關係?

A4: 許多家我們鴿子茶飲的店前身都是阿娘喂廖老大茶坊，因一連串風波後，加盟店生意大受影響，與必礦科技總裁 林秉文聯繫合作後 ，以「鴿子茶飲 PGTea」重新啟業。

Q5:茶葉來自哪裡呀?

A5: 源自南投鹿谷的在地好茶。

Q6: 會像以前風評一樣難喝嗎?

A6: 絕對不會!!!! 我們嚴格經過調整、試茶、考核層層關卡，一定會讓各位品嚐到不一樣的茶，驚艷四方！

Q7: 幾月幾號開始營業?

A7:  2022/12/20 開完鴿子茶飲PGTea記者會後，會陸陸續續正式開幕！敬請期待。

Q8: 店會開在哪裡?

A8: 全台各縣市都正準備籌備

Q9: 開幕有甚麼活動嗎?

A9: 使用鴿子PGP支付滿2023元，即可有抽gogoro的資格

Q10: 我可以加盟嗎?

A10:任何人都可以私訊粉絲團來了解！

而消息曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽！這個自救會夠龐大！預祝成功」、「現在飲料市場真的太激烈了，不是不祝福，但就加油做做看」、「飲料品牌多到不知道喝哪間，加油吧」、「品質很重要，客人覺得好喝就是好喝，覺得不好就可能不再光顧了！加油」、「加油！很多飲料店也是慢慢起家的，一定能比以前好的」。（編輯：張嘉哲）


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