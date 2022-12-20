廖老大22間加盟主聯手！開新店「鴿子茶飲」　開幕時間曝

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而「鴿子茶飲PGTea」也在粉專貼出10大QA：
Q1️: 鴿子茶飲PGTea的PG是什麼呀?
A1: PG為Pigeon的英文縮寫。
Q2: 為甚麼要用「鴿子」呀?
A2: 鴿子代表著和平和傳遞，希望藉由鴿子能將台灣茶葉及台灣人最愛的手搖飲，傳遞到全世界。
Q3: Logo 咖啡色配上綠色是怎樣的意象阿?
A3: 咖啡色是在台灣這片肥沃土壤，綠色為茶葉。
Q4: 聽說跟廖老大有關係?
A4: 許多家我們鴿子茶飲的店前身都是阿娘喂廖老大茶坊，因一連串風波後，加盟店生意大受影響，與必礦科技總裁 林秉文聯繫合作後 ，以「鴿子茶飲 PGTea」重新啟業。
Q5:茶葉來自哪裡呀?
A5: 源自南投鹿谷的在地好茶。
Q6: 會像以前風評一樣難喝嗎?
A6: 絕對不會!!!! 我們嚴格經過調整、試茶、考核層層關卡，一定會讓各位品嚐到不一樣的茶，驚艷四方！
Q7: 幾月幾號開始營業?
A7: 2022/12/20 開完鴿子茶飲PGTea記者會後，會陸陸續續正式開幕！敬請期待。
Q8: 店會開在哪裡?
A8: 全台各縣市都正準備籌備
Q9: 開幕有甚麼活動嗎?
A9: 使用鴿子PGP支付滿2023元，即可有抽gogoro的資格
Q10: 我可以加盟嗎?
A10:任何人都可以私訊粉絲團來了解！
而消息曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽！這個自救會夠龐大！預祝成功」、「現在飲料市場真的太激烈了，不是不祝福，但就加油做做看」、「飲料品牌多到不知道喝哪間，加油吧」、「品質很重要，客人覺得好喝就是好喝，覺得不好就可能不再光顧了！加油」、「加油！很多飲料店也是慢慢起家的，一定能比以前好的」。（編輯：張嘉哲）