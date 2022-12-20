防疫續鬆綁！國民景氣股市樂觀度升 買房意願創半年新高
國泰金控今（20）日公布今（2022）年12月國民經濟信心調查結果，防疫管制持續鬆綁，民眾對景氣展望與大額消費意願走升，股市樂觀情緒與風險偏好同步回溫，買房意願指數創近6個月新高，但賣房意願指數微揚至-21.6，仍處近15個月相對低點。
記者顏真真／台北報導
國泰金指出，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃藍燈，領先與同時指標續跌，12月調查顯示，隨著防疫管制持續放寬，景氣展望指數上揚至-8.8（11月-32.8），現況指數亦走升至-23（11月-53.2）；大額消費意願指數則上升至9.5（11月-2.3）。
此外，隨著本土疫情趨緩，政府防疫管制持續放寬，加上近期美國經濟數字及貨幣政策走向，有助投資人信心回溫。國泰金表示，12月調查結果顯示，民眾的台股樂觀指數大幅回揚至1（11月-22.4），風險偏好指數亦走升至3.9（11月-8.3）。
此外，對於未來半年台股表現，有34.2%的民眾預期未來半年台股會漲，但也有33.2%的人則認為會跌，有25.3%的人願意把目前定存解約轉入股市投資，但多數53.3%的人不會動。
在房屋交易調查方面，賣房意願指數微揚至-21.6（11月-21.8），仍處近15個月相對低點，買房意願指數則小幅上揚至-53.6（11月-59.4），為近6個月新高。