LINE有聖誕特效！聊天室打「3關鍵字」 可召喚熊大花圈
繼萬聖節之後，LINE聊天室節日特效再來一波聖誕節專屬特效！即日起至12/26(一)10:00，在LINE聊天室中輸入「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就能召喚充滿節慶氣氛的熊大、兔兔、莎莉合體的聖誕花圈，讓LINE聊天室更具有過節氣氛，同時官方提早預告12/26還有更浪漫的特效。
記者周淑萍/綜合報導
迎接聖誕節，LINE推出聊天室特效，輸入「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就會有可愛的聖誕花圈跳出來，相當應景。活動將於即日起到12/26(一)10:00，聖誕特效適用版本包含LINE iOS 9.15.0以上、LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、 LINE電腦版 5.19.0以上。
如果手機LINE版本為12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚特效了。
此外，官方提早劇透，12/26(一) 00:00~23:59將會有下雪特效，可以在手機的LINE聊天室內看到雪慢慢飄落，相當溫馨浪漫，電腦版下雪特效會稍晚一些，於12/26(一) 10:00可以看見，持續12/27(二) 09:59。
除了聊天室的聖誕特效外，個人檔案、拍照濾鏡也可以有應景氛圍，LINE推出聖誕節專屬特效，可以立即為自己的個人檔案換上新裝，如果想跟更多的人分享你的聖誕裝扮，到LINE VOOM參加 #聖誕紅配綠 社群挑戰活動，符合資格的前3000名投稿者，即有機會獲得LINE POINTS 5點。