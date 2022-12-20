2024最新民調曝！侯友宜3成9支持度超越賴清德、柯文哲

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此外教育背景方面，小學及以下選民中，侯友宜和賴清德並駕齊驅，各自擁有3成6左右的支持，柯文哲只有3.1%支持；國中教育程度選民，賴清德以4成6大幅領先侯友宜的2成9，柯文哲只有1.6%；高中、高職及專科程度選民中，侯友宜以4成5左右的支持遙遙領先賴清德2成5、柯文哲1成9；大學及以上教育程度選民中，侯友宜獲3成6，賴清德與柯文哲則各獲2成6支持。
第三在省籍族群方面，河洛人中賴清德與侯友宜各擁有3成5和3成4的支持， 柯文哲只有1成7；客家人中侯友宜一馬當先，獲4成2支持，柯文哲2成3，賴清德2成2；外省人中，侯友宜一枝獨秀，獲7成2支持，柯文哲1成7，賴清德僅3.7%。
第四從職業背景看，賴清德除了在自營商、企業主方面較佔優勢外，其他方面包括高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、勞工、農民、學生、家庭主婦、退休人員及無業、待業者，都全面落後侯友宜 18到3個百分點不等；柯文哲在基層白領人員、學生、無業、待業者方面較有斬獲，其他方面和侯友宜及賴清德都有可觀的差距。
第五，政黨支持傾向看，民進黨支持者8成挺賴清德，國民黨支持者7成9挺侯友宜，民眾黨支持者5成7挺柯文哲；小黨方面，時代力量支持者一分為三，3成8挺賴，3成3挺柯，2成9挺侯；台灣基進則7成5挺賴，零星挺侯與柯；中性選民方面，2成7挺侯友宜，1成6挺賴清德，1成挺柯文哲。
最後從6都16縣市角度看，賴清德除了在台南市以49.9%強壓侯友宜的30.5%外，其他5都16縣市都落後侯友宜28到4個百分點不等。柯文哲則是在6都16縣市，支持度都落後侯賴2人。
若民進黨改由桃園市長鄭文燦參選，侯友宜支持度成長至4成4，2成支持柯文哲，僅有1成8支持鄭文燦。這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是侯友宜將一枝獨秀，柯文哲落後23.4個百分點，鄭文燦落後25.7個百分點。
本次民調於本月12至13日進行，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約3百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡與教育程度加權，以符合母體結構。