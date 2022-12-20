新北河川環境營造 中和、泰山溝溪生態調查達120物種
為推動河川環境營造，新北市政府水利局將今年整治完工的中和區藤寮坑溝及泰山區大窠坑溪，自今年9月起開始辦理生態環境監測計畫，彙整自規劃階段到目前維護管理階段之生態環境調查資料，生物多樣性紀錄累計已有120種，成果相當豐碩。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，為減輕工程對生態環境造成之影響，在水環境之規劃設計及施作過程中，落實生態檢核，透過具有生態背景的人員參與，減少過多水泥化設施與使用現地材料，降低對環境生態的傷害，另採人工營造多元棲地、設置生物通道、降低廊道阻隔、設置環境教育設施等補償措施，為永續水環境目標努力。
水利局表示，藤寮坑溝及大窠坑溪維護管理階段之物種調查成果，相較於109年施工前規劃設計階段調查紀錄的68種物種，已增加52種，總數達120種，特別是動物種類增長60%以上，證實藤寮坑溝及大窠坑溪在環境改造與生態復育的成功，不僅水質清了，生態也更豐富。
水利局進一步指出，調查中發現許多生態現象，如因河道深槽旁生長的草叢具有自然環境遮蔽效果，隨處可見到黃鉤蛺蝶、青鳳蝶、霜白蜻蜓、杜松蜻蜓及善變蜻蜓等，同時也發現鳥類物種，如台灣保育類八哥、紅尾伯勞及台灣特有種五色鳥等等有增多及現跡情形，而且在水道內積水處發現澤蛙兩棲類；大窠坑溪更是發現到生態環境先驅物種的紅冠水雞幼鳥跟亞成鳥，牠是有好環境才會出現，而翠鳥、磯鷸及合浦絨螯蟹(俗稱毛蟹)等也都到訪，相信未來還會發現更多的物種。