台南議長屢傳藍綠配　基進聲明唾棄跑票假本土

台南市議會正副議長之爭變數不斷，無黨籍議長郭信良和國民黨副議長李文俊爭取連任，民進黨則推邱莉莉與林志展角逐，近期卻盛傳已經談好變邱莉莉、李文俊藍綠配？此言一出藍綠內部都炸鍋，邱莉莉甚至淚灑會場，對於議長選舉，有一席準議員的台灣基進則發聲明表示，他們認為有必要展現出態度，並強調不會支持與親中政黨曖昧不清的人選。
記者鄭婷襄／台南報導
台灣基進表示，從成立開始，便是以捍衛台灣主權、成為本土在野監督為目標而努力，這次選舉在台南市民的疼惜與照顧之下，能夠獲得一席議員，因此看到這一次台南議長選舉，深感痛心，民進黨團中的跑票集團，從2014年到2018年，已經兩度對台南本土政黨造成傷害，不忍心出現第三次的傷害，認為有必要展現出基進的態度。
基進黨強調，倘若民進黨團所推出的人選也與親中政黨曖昧不清，基進也不會支持，基進跟親中政黨沒有妥協空間，李宗霖則以台灣基進準議員與台南黨部主委的身份向所有台南市民報告，台灣基進這一票，展現的是對本土派議長之基本要求與期待。
李宗霖表示，他也要向那些與親中政黨曖昧不清的民進黨議員喊話，如果他們還是無法下定決心，台灣基進一定會在他們的選區派出參選人，用堅定護台灣的力量，取代這些假本土的政治人物。