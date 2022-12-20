誰來接棒？近6成人要馬斯克辭推特CEO　盤點可能接班人選

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，馬斯克目前尚未針對投票發表言論，事實上馬斯克19日罕見的沒有發佈任何推文。但即使馬斯克不兌現他的諾言，可能還是會受到來自特斯拉投資人的壓力，要求他早日將控制權交給他人。自馬斯克入主推特後，特斯拉股價大跌34%，今年累計下跌63%。
雖然馬斯克在投票結束之前，曾表示「沒有人想要這份讓推特存活的工作，沒有繼任者。」不過目前已經有人主動請纓希望接掌推特，包括前T-Mobile執行長雷格爾（John Legere）、麻省理工學院人工智慧研究人員弗里德曼（Lex Fridman），還有饒舌歌手Snoop Dogg。
《CNN》還另外盤點適合接任馬斯克的候選人，例如前臉書營運長桑柏格（Sheryl Sandberg）和技術長斯科洛普夫（Mike Schroepfer），他們在今年離開了臉書，不過報導認爲要說服他們接手推特可能有些困難。
另外目前仍在協助馬斯克管理推特的副手們也成為潛在人選，包括記者出身的投資人Jason Calacanis、與馬斯克同是PayPal初期創辦成員的Craft Ventures合夥人David Sacks，以及報導稱是看上去「最明確選擇」的Adreessen Horowitz合夥人Sriram Krishnan，因為他有負責過推特產品的直接經驗，還曾為Snap和臉書開發過行動廣告產品，最近還在Andreessen Horowitz投資加密幣新創事業。
部分網友預測，可能會有異軍突起，包括前美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），他不僅最近才與馬斯克一起觀看世界盃賽事，他與推特投資人之一沙烏地阿拉伯王室也十分友好。
不過報導認為，即使馬斯克選擇了接班人、交出推特的日常營運責任，但馬斯克做為擁有推特的人和董事會唯一董事，仍會掌握著大權，能夠決定雇用和開除誰來為公司掌舵。