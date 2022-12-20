高度社會共識！73%贊同役男役期延長至1年

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此外值得注意的是，相差9個月，20至24歲年輕人對「4個月軍事訓練役」態度出現翻轉。2022年3月，20至24歲年輕人中，25.1%覺得合理，52.9%覺得不合理。如今41.9%覺得合理，27.5%覺得不合理，比喻這改變宛如是「變臉」， 但25歲以上台灣人認為這項制度不合理的仍高達7成以上。
至於是否同意台灣役男服役至少要1年才合理，結果發現38.6%非常同意，34.6%還算同意，10.9%不太同意，6.7%一點也不同意，9.2%沒意見、不知道、拒答。意指7成3同意台灣役男服役至少要1年才合理，1成8不同意。這項發現傳達了一個清楚的訊息，就是現行台灣役男4個月軍事訓練期改成1年，仍然是社會高度共識。
值得注意的是，相差9個月，20至24歲年輕人對「現行台灣役男4個月軍事訓練役改為1年」的態度已大不相同。2022年3月，20至24歲年輕人中，56.4%同意，26.3%不同意。如今35.6%同意，37.2%不同意。但25 歲以上台灣人對役期改為1年仍有極大的共識。
首先從政黨支持傾向來看，政黨不分顏色或大小，每一個政黨的支持者都呈現一面倒地同意，民進黨支持者中，8成2同意，1成2不同意；國民黨支持者中，7成5同意，2成不同意；民眾黨支持者中，7成9同意，2成不同意；時代力量支持者中，7成4同意，2成6不同意；台灣基進支持者中，9成6同意，僅2%不同意；中性選民中，5成5同意，1成8不同意。
第二是不分性別、政黨、教育程度、職業背景、省籍族群和行政區域，都呈現一面倒同意役期延長為1年，這是台灣罕見景象，顯示大敵當前，即便剛經歷激烈的九合一大選，國人在這項問題上看法仍高度相同，展現難得一見的社會共識，也無意中浮現了堅定的台灣命運共同體意識。
游盈隆說，如果蔡政府因考量選舉決定延遲兵役制度改革，那將會繼續受到更大的打擊，民意會非常失望，兵役制度是國防政策的一環，若為了少數人顧慮不去改革，而得罪整個社會的人，將會被人民唾棄。
本次民調於本月12至13日進行，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本為1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約3百分點，依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡與教育程度加權，以符合母體結構。