2023想去泰國過年！廉航夢幻價「免3千」出爐：除夕就飛

各位喜愛泰國的朋友又有福啦！隨著疫後復甦，各大航空公司、廉價航空不僅紛紛回歸航線，更帶回破盤低價讓民眾搶便宜。廉航AirAsia今（20）日宣布首次在台灣營運航線－曼谷，以單程未稅2,480元的夢幻價格前進泰國旅遊市場，首航預計於2023年1月20日12:05台北起飛，緊接著過年春節，有規劃去泰國的朋友們可以買起來了！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 AirAsia有感於台灣自10月中解封以來，航空機票的價格卻仍處於天花板等級，讓許多民眾因高單價而卻步。而泰國豐富的人文、自然風貌，再加上物價相較台灣便宜，一直是台灣旅客嚮往的旅遊目的地。看準春節旅遊大爆發商機，AirAsia特選2023年農曆過年開航「台北-曼谷」航線，於2023年1月20日首航，每週四班，推出首賣單程未稅新台幣2,480元起價格，即日起就可以預訂 2023年1月20日至2023年3月24日的航班。讓你便宜飛到當地暢玩2022年全新開幕的吞武里市場、哥倫比亞影業電影主題樂園等，以及JODD FAIRS火車夜市、JJ Green 2等夜市重新回歸，現在都不是遙不可及的夢想！▲看準春節旅遊大爆發商機，AirAsia特選2023年農曆過年開航「台北-曼谷」航線，於2023年1月20日首航，每週四班。（圖／AirAsia提供）▲AirAsia台北－曼谷廊曼航班資訊。業者透露目前為2023/1/20-3/24，夏季班表時間將待相關單位核准。（圖／AirAsia提供）韓國追雪別衝動亂摸！「路上白白」不是雪：反能防結冰 日劇《First Love初戀》暴紅 拿坡里義大利麵台灣吃得到10度過聖誕！新北德國耶誕村還有1天 暢飲熱紅酒超應景免衝日本的泡湯享受！晶華全新溫泉開箱 日本名酒免費喝