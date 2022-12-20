好市多2022上半年「商品銷售排行」曝！第1名會員超驚訝

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【好市多2022上半年不分類商品銷售排行】
一、95無鉛汽油
二、KS抽取式衛生紙
三、科克蘭全脂牛奶
四、美國特選牛小燒烤
五、美國特選牛小火鍋
六、王鼎伍台兩黃金條
七、威德益生菌
八、台灣去骨清雞腿真空包
九、空運鮭魚切片
十、義美全脂鮮奶2LX2
原PO直言，95無鉛汽油居然佔了銷售排行的第一名，讓他想起曾看過一篇報導，「好市多總公司說，他們是故意讓油價便宜一點，這樣消費者來加油可順便逛買場，最後一籃子的結帳金額比加油費還高」，因此好奇問：「這個好市多購物地圖符合大家的實際經驗嗎？例如有人會為了去好市多加油而辦會員卡嗎？」
貼文曝光後，也釣出許多會員點頭認同，「辦卡就是因為好市多業務說一個月加一次油，省下來的錢就等於免費辦好市多卡了，結果⋯買的東西金額多於加油的金額」、「我真的死老百姓，完全被命中」、「95汽油是真的，我家兩台車，一個月加一次就好，一整年加下來折扣的錢，會員費就有了」、「95汽油！！這答案蠻好笑的！但想想好像也是」、「我ㄧ年加油省下的錢比年費多，真的是辦卡的第一理由」、「如果每個月油加的夠多，省下來的錢可能還超過會員費，等於來加油送你會員卡」、「我家就是為了加油才再多辦一張附卡的」。（編輯：賴禹妡）