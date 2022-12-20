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好市多2022上半年「商品銷售排行」曝！第1名會員超驚訝

▲知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛。（示意圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）因時常販售優惠商品而深受台灣人喜愛，而近日有數據顯示，好市多2022上半年不分類商品銷售排行第一名竟是95無鉛汽油，讓眾多會員驚呆，消息曝光後即引起熱烈討論。 

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一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她曬出轉載自《商益》雜誌與大數據公司amiko AI合作分析發票數據，上頭列了今年上半年好市多商品銷售金額的總排行。 

▲原PO日前在好市多加油站看見「中油油車」，讓他愣住，貼文一出，也有內行人解答「不意外」。（圖／讀者提供）
▲有數據顯示，好市多2022上半年不分類商品銷售排行第一名竟是95無鉛汽油，讓眾多會員驚呆。（圖／讀者提供）
【好市多2022上半年不分類商品銷售排行】

一、95無鉛汽油 

二、KS抽取式衛生紙 

三、科克蘭全脂牛奶 

四、美國特選牛小燒烤 

五、美國特選牛小火鍋 

六、王鼎伍台兩黃金條 

七、威德益生菌 

八、台灣去骨清雞腿真空包 

九、空運鮭魚切片 

十、義美全脂鮮奶2LX2 

原PO直言，95無鉛汽油居然佔了銷售排行的第一名，讓他想起曾看過一篇報導，「好市多總公司說，他們是故意讓油價便宜一點，這樣消費者來加油可順便逛買場，最後一籃子的結帳金額比加油費還高」，因此好奇問：「這個好市多購物地圖符合大家的實際經驗嗎？例如有人會為了去好市多加油而辦會員卡嗎？」 

貼文曝光後，也釣出許多會員點頭認同，「辦卡就是因為好市多業務說一個月加一次油，省下來的錢就等於免費辦好市多卡了，結果⋯買的東西金額多於加油的金額」、「我真的死老百姓，完全被命中」、「95汽油是真的，我家兩台車，一個月加一次就好，一整年加下來折扣的錢，會員費就有了」、「95汽油！！這答案蠻好笑的！但想想好像也是」、「我ㄧ年加油省下的錢比年費多，真的是辦卡的第一理由」、「如果每個月油加的夠多，省下來的錢可能還超過會員費，等於來加油送你會員卡」、「我家就是為了加油才再多辦一張附卡的」。（編輯：賴禹妡）   

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