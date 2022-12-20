役男注意！入伍訓練課程確定延長 新訓從「5周改為8周」
國防部今（20）日上午在記者會上指出，入伍訓練從5周改為8周，從230小時調整至380小時，課程區分上有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類。而精進後的新制度，國防部發言人孫立方稱將在明年上路。
編輯中心／綜合報導
近來兵役制度持續引發討論，役期是否延長各界看法不一，不過日前傳出，軍方所提出的訓練方案內容，遭指過於保守及傳統，讓國防部不滿意，對此，國防部訓次室軍訓處處長劉慎謨，在今日例行記者會上，針對訓練課題相關議題表示，國軍是考量戰訓需求及參考先進國家作法，以實戰化為核心，包括入伍訓練從5周共230小時，調整為8周共380小時，課程上則會新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目。
在射擊部分，從原本臥姿86發子彈，調整為立、跪、臥三姿勢，以及行進中的射擊，總共160發；至於部隊訓練，將會依照任務需求、部隊屬性，增加中高級專長、新式武器與裝配操作等，並藉由完全駐地專長訓練、兵科基地聯合演訓，及作戰計畫演練等，來強化官兵執行戰訓任務的作戰職能。
國防部發言人孫立方則補充，目前正在做最後的統整跟協調，精進後的新制度將在明年上路，確定會立刻跟社會大眾說明。（編輯：林莞茜）